Mimořádné zastupitelstvo se konalo na popud opozičního hnutí PRO Chomutov. Podle jeho návrhu mohli zastupitelé vyjádřit nesouhlas nebo si vyhradit pravomoc dalších vyjádření k projektu. O tom se ale nakonec vůbec nehlasovalo.

„Jako v seriálu ´Jistě pane ministře´ - když nechceš, aby se něco vyřešilo, zřiď pracovní skupinu,“ glosoval výsledek PRO Chomutov v čele s Marianem Bystrońem. „Aspoň jsme problém spalovny vykopli a záměr se dostal mezi lidi. Dál budeme počínání města sledovat a bránit tomu, aby nám ve středu města kouřily komíny,“ dodal.

Protinávrh na zřízení speciálního týmu předložilo další opoziční uskupení Chomutovská koalice, vedené Jiřím Richterem. „Je to vize, kdy vytvoříme pracovní skupinu, která dostane veškeré podklady a bude mít dostatek času i prostoru se k tomu vyjádřit,“ vysvětlil Richter. „Zastupitelstvo je nejvyšší orgán. Kdyby přijalo usnesení, pracovní skupina by byla okleštěná a měla by malé možností posunu,“ doplnil.

Primátor je s výsledkem hlasování spokojený

S výsledkem hlasování je spokojený primátor města Chomutova Marek Hrabáč (ANO), ačkoli připustil, že město už jednu pracovní skupinu má. „Rádi ale sestavíme nějakou novou, ať objektivně posoudí výhody a nevýhody a my se můžeme rozhodnout na základě výstupů a dat,“ uvedl.

Teplárna Actherm má výrobní areál nedaleko centra Chomutova. V rámci druhé fáze takzvané ekologizace teplárny se chystá ustoupit od spalování hnědého uhlí ve prospěch spalování odpadu. Podle plánů by ho mělo být na 60 tun ročně. Protože však město vyprodukuje zhruba jen třetinu tohoto množství, vozil by se další odpad z Karlovarska, Žatecka a Podbořanska, což by zvýšilo pohyb těžké dopravy. Areál je přitom jen 50 metrů od prvního obytného domu.

Záměr už prošel zjišťovacím řízením, v rámci kterého si město mohlo vymínit, která rizika chce posoudit zvlášť. Tuto možnost však nevyužilo. Právě to kritizuje velká část část opozičních zastupitelů. Příležitosti se naopak chopili ochránci životního prostředí ze spolku Arnika, kteří varují před škodlivinami v ovzduší a toxickým popílkem, a proto vznesli více než dvacet připomínek. Záměr teď čeká velké kolo posuzování vlivu na životní prostředí – takzvaná velká EIA. Rozhodlo tak Ministerstvo životního prostředí.

Vedení města se už dříve nechalo slyšet, že se k záměru vyjádří právě v navazujícím procesu EIA. Odpadu se chce jednou zbavovat v budoucí spalovně v Komořanech. Ve vztahu k tomu už uzavřelo memorandum. „Pro nás je tato varianta nakládání s místním komunálním odpadem prioritou,“ potvrdil primátor Hrabáč.

V blízké budoucnosti ale vyvstane také otázka, jak nadále zajišťovat teplo pro Chomutovany. Město je zásobované odpadním teplem z elektrárny Prunéřov. Jeho distribuci zajišťuje právě teplárna Actherm. Elektrárna má být ale v roce 2028 odstavená.