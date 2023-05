Údajným poškozeným je odsouzenec ze Všehrd, který vypil dezinfekci, aby přemohl bolest zubů. Při převozu k lékaři ho měl napadnout dozorce teleskopickým obuškem.

V kauze, která se týká údajného napadení vězně z Věznice Všehrdy, brzy padne rozsudek. Žalující strana i obhajoba přednesly ve čtvrtek 11. května u chomutovského soudu své závěrečné řeči. Státní zástupce žádá dvouletý trest s podmíněným odkladem na tři roky za zneužití pravomoci úřední osoby. Obžalovaný dozorce A. K. oproti tomu trvá na své nevině.

U soudu pokračovalo ve čtvrtek ještě další dokazování, a to přehrávání videozáznamů z cely před eskortou i po ní. Další videa mapovala převádění poškozeného vězně k eskortnímu autu a zpět.

„Co je podstatné, na záznamech je vidět, že když se odsouzený vrátil do cely, nebyl v bezvědomí, jak tvrdil ve své výpovědi. V ní uvedl, že se probudil až ve tři ráno,“ okomentoval A. K. jeden ze záznamů, na kterém se vězeň bez viditelných potíží pohybuje a chystá se k spánku. Pořízený byl zhruba hodinu před půlnocí. „Nepřijde mi, že by o nějakých šrámech věděl nebo na ně poukazoval,“ doplnil.

Obžalovaný zopakoval svou předchozí výpověď, že vězeň při přesunu k lékaři nespolupracoval, divoce gestikuloval, ťukal si na čelo a nadával dozorcům. „Myslím si ale, že jsme se já i mí kolegové vůči poškozenému přese všechno chovali profesionálně,“ uvedl příslušník věznice, který se specializuje na eskorty nebezpečných osob.

Podle obžaloby byl vězeň napadený 9. října 2021. Jednalo se o 35letého Rumuna. Jak obžalovaný, tak svědci už dříve vypověděli, že byl vězeň opilý a agresivní. Údajně vypil dezinfekci anti-covid, protože ho sužovala bolest zubů. Při testu nadýchal tři promile. Proto musel být převezený na lékařské vyšetření do chomutovské nemocnice. Domluva s ním byla komplikovaná, protože nemluvil česky, zajištěný byl ale anglický překlad. Několik dní po návratu z vyšetření si vězeň stěžoval, že ho jeden z dozorců v eskortním voze zbil služebním teleskopickým obuškem.

Obžaloba má zato, že chtěl A. K. vězně potrestat za nadávky a vzpurnost. Podle státního zástupce byla jeho vina prokázána. „Po návratu na celu byla na kamerovém záznamu při osobní prohlídce těla odsouzeného viditelná povrchová zranění podlouhlého tvaru, což odpovídá výpovědi odsouzeného o napadení teleskopickým obuškem a také to odpovídá závěrům znaleckého posudku,“ uvedl. “Ze znaleckého posudku znalce z oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství, jednoznačně plyne, že většina zjištěných poranění neodpovídá tomu, že by vznikla pády odsouzeného ve vozidle,“ doplnil.

Obhájce oproti tomu žádal zproštění viny v plném rozsahu. Nad obžalobou se pozastavil. „Překvapuje mě, že je i po dokazování, které provedl zdejší soud, totožná jako na začátku. Dokonce obžalovanému klade za vinu poranění, která vyloučil sám znalecký posudek,“ podivil se právní zástupce Zbyněk Kašpárek. „Jsem přesvědčen, že se závěrečná řeč státního zástupce opírala o pouhé domněnky a zmiňovala situace, které z předmětného dokazování naprosto nevyplynuly. Pokud se týká lékařského posudku státní zástupce si pouze vybral určité části, ovšem v komplexnosti znalecký posudek připouští možnost, že daná zranění kladená mému klientovi za vinu, mohla být způsobena dříve než v předmětný čas,“ zdůraznil.

Slovo závěrem si vzal i obžalovaný. „Jsem v plném rozsahu nevinen. Plnil jsem své povinnosti, kdy jsem měl jet s odsouzeným, v tomto případě poškozeným, na lékařské vyšetření,“ uvedl. Připomněl také že nebyl velitel eskorty, jen řadový člen. Zcela vyloučil možnost, že by během jízdy vstoupil do klecového prostoru auta se spoutaným odsouzeným. Argumentoval tím, že je to nejen zakázané, ale také nebezpečné. Musel by mít svolení velitele.

Chomutovský soud se začal kauzou zabývat loni v listopadu. Vše se odehrává bez přítomnosti poškozeného, který byl krátce po údajném incidentu propuštěný na svobodu a následně vyhoštěný ze země. Obsílky od chomutovského soudu si na své rumunské adrese nevyzvedává.

Hlavní líčení soudce Marcin Mihál odročil na 19. května, kdy má být také vynesený rozsudek.