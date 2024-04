Dvě z devíti základních škol, jichž je město Chomutov zřizovatelem, mají mít od začátku srpna nové ředitele. Jedná se o základní školy Akademika Heyrovského a Školní. Radní města současné ředitele odvolalo v závěru pravidelného šestiletého období na základě interních šetření.

Foto: Deník/Karel Pech

„Vycházeli jsme ze zpráv České školní inspekce, stížností některých rodičů a pedagogického sboru a také ze sociologického průzkumu Kalibro,“ přiblížil první náměstek primátora Chomutova Milan Märc, jenž má oblast školství na starosti. „Výsledky těchto dvou škol byly o něco horší, i když ne zásadně. Změna ředitelů ale může v obou případech přinést nové impulsy, aby se školy nastartovaly a oživily,“ dodal.

Zákonné funkční období letos končí celkem šesti ředitelům základních škol, jen v těchto dvou případech ale radní přistoupili k odvolání. Na jejich dosavadní místa město vypsalo výběrová řízení. Současní ředitelé se jich teoreticky mohli zúčastnit a pokusit se funkci obhájit, toho však nevyužili.

„Nejdříve jsem zvažoval, že se výběrového řízení zúčastním. Nakonec jsem se ale rozhodl, že půjdu svou cestou mimo chomutovské školství,“ sdělil ředitel základní školy Akademika Heyrovského Miloš Zelenka. „Je tu vzájemná nespokojenost a pokud je něco vzájemného, nemají si jedna ani druhá strana překážet,“ dodal.

Ředitelka Základní školy Školní Vlasta Marková se nepřihlásila kvůli důchodovému věku. „Nechtěla jsem absolvovat další šestileté období, bylo by to příliš,“ zdůvodnila. Ještě však zváží, že by na škole zůstala jako učitelka. „Záleží na tom, kdo vyhraje konkurz a co mi nabídne,“ doplnila.

Noví ředitelé by se měli svých funkcí ujmout od 1. srpna.

