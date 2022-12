Senior si chodí pro obědy do jídelny Základní školy Březenecká v Chomutově skoro rok. Ačkoli bydlí nedaleko, dlouho neměl zdání, že by se mohl stravovat právě tam. „Přišel jsem na to náhodou díky kamarádovi,” prozradil. Pro jídlo chodí zhruba třikrát do týdne podle toho, co ho zláká v jídelníčku. „Jsou jídla, která jsou opravdu jen pro děti. Třeba buchtičky se šodó, to my určitě nejíme. Když jsou ale knedlíky s masem jako dnes, rádi si přijdeme,” dodává.

Dospělí strávníci nemohou jíst ve školní jídelně, jako by to byla restaurace, ale jídlo si musí odnášet ve vlastních nádobách. Přicházejí si pro něj, jakmile hodiny ukážou čtvrt na dvanáct, a další se trousí do pravého poledne. Mezi nimi i František Vosyka, který dochází teprve poslední týden. Za tu dobu ochutnal školní rizoto, guláš a rybu. „Vaří na jedničku. Ani v restauraci se tak dobře nenajíte a ještě je to za přijatelné ceny,” chválí. Jen se trochu obává, že s novým rokem přijde zdražení. Četl to prý v některém z článků, které kolují na internetu. „Kdepak,” ohrazuje se vedoucí školní jídelny Jitka Landsmanová. „My ne. My se zatím vejdeme,” ujišťuje.

Nabídku školní jídelny roky využívá Věra Novotná. Líbí se jí, že tu vaří pestře, chutně a levně. „Navíc, neznám nic lepšího než si donést oběd domů, sednout si a najíst se. Nemám s tím žádnou práci. Když je u mě vnučka, najíme se obě z jednoho oběda,” pochvaluje si. Stačí se jen předem s jídelnou domluvit na odběru, platí se bankovním převodem nebo hotově na místě.

Opatření pro krizi

Jediné dvě základní školy, které dosud pouštěly veřejnost do svých jídelen, jsou v Chomutově na sídlišti Březenecká a tuto praxi provozují více než deset let. Začaly s tím, když ve městě odstartovala optimalizace školství a některá zařízení bojovala o svou existenci.

Protože teď lidé čelí neúprosným vlnám zdražování, uvažuje město, že by vytvořilo síť šesti takových jídelen napříč městem. Přidat by se měla Základní škola Písečná, Kadaňská, Ak. Heyrovského a Na Příkopech, které by nabízely polévku, hlavní jídlo a případně i dezert či salát za zhruba 90 korun. V rámci záchranného balíčku sedmi opatření pro lidi v krizi o tom bude v prosinci rozhodovat zastupitelstvo.

„Je to nabídka. Zatím asi nikdo nedokáže říct, kolik lidí ji bude chtít využívat,” konstatuje náměstek primátora pro sociální oblast Milan Märc. „Vnímáme ale tu potřebu lidí, proto kdo by chtěl teplou stravu za nejnižší dostupné peníze, tuto možnost bude mít,” doplňuje.