Město Chomutov chce pokračovat v dosavadním tempu, jakým se věnovalo investičním akcím. K tomu mu ale chybí peníze, protože muselo kvůli covid krizi seškrtat rozpočet. Situaci chce řešit s pomocí úvěru 200 milionů korun. Jeho přijetí schválili zastupitelé na pondělním zasedání.

„Obdrželi jsme nabídky čtyř bank, nejvýhodnější je od UniCredit Bank,“ uvedl ekonom města Jan Mareš. „Je to jakási forma kontokorentu s revolvingovým prvkem. Úvěr je nastavený na neomezenou dobu, takže má město v každém čase otevřenou linku až 200 milionů korun, kterou může čerpat, splácet, a pokud splatí část, může ji opět načerpat pro jiné aktivity města s tím, že úvěr je na dobu neurčitou,“ představil možnosti. Banka navíc nežádá seznam investic ani doklady k čerpání.

Zastupitelé se usnesli, že peníze budou využitelné pro rozvojové investiční akce a případně i na provozní potřeby města. Investice ale mají přednost. „Shodou okolností je částka synchronní s tím, co nám zřejmě bude chybět na konci roku, abychom byli životaschopní a nemuseli zastavit život ve městě z hlediska investic,“ uvedl primátor Chomutova Marek Hrabáč (ANO). „V šuplíku máme připravené projekty za 400 milionů korun, to znamená, že víme, co s penězi. Je to jen otázka stanovení si priorit, co dělat dříve,“ dodal.

Materiál, o němž měli zastupitelé rozhodovat, ovšem neobsahoval seznam přednostních investic, což vadilo opozici. „Myslím, že záměr půjčit si 200 milionů máme schvalovat s nějakým materiálem, který řekne, do jakého projektu chceme ty peníze poslat. Není možné říct, že si půjčíme a projekty do toho pak domyslíme,“ namítl Marian Bystroň z hnutí PRO Chomutov.

„Když si chci půjčit, měl bych přesně vědět na co,“ připomínkoval také zastupitel za ODS Jaroslav Zahrádka, který volal po celkově opatrnější strategii. „Nevíme, co bude,“ zdůraznil.

Koaliční zastupitelé naopak vyzdvihovali výhodné podmínky úvěru. „Jsou to velmi levné peníze. V minulosti byla jen krátká doba, kdy se na něco takového dalo dosáhnout, a cena peněz půjde nepochybně výš v dalším období. Tohle je příležitost, jak si zachovat investiční trend,“ argumentoval náměstek primátora David Dinda (Nový sever) a podobně i Ladislav Drlý z KSČM. „Máme tu chátrající kino Praha, tragické zázemí kolem Kamencového jezera, chátrající budovu lázní, nedodělaný KaSS na sídlišti Zahradní, poměrně špatnou silniční síť od Březenecké po Písečnou a ambice v odpadovém hospodářství, kdy chceme budovat podzemní kontejnery,“ připomněl náměstek, co je potřeba řešit.

Dluh pro budoucnost

Podle Bystroně je argumentace levnými penězi nefér. „Ty peníze budeme muset splatit z budoucích rozpočtů, a jestli teď budeme investovat, nebudeme investovat v budoucnu,“ zdůraznil Marian Bystroň.

Při závěrečném hlasování ale koalice svými hlasy převálcovala ty, kteří nesouhlasili.

Rozpočtem Chomutova mělo letos protékat 1,3 miliardy korun, na investice bylo určeno celkem 214 milionů korun. Podle předběžných předpokladů ho propad daní připravil o čtvrt miliardy.