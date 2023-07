Chomutov - Komotau: Sběratel odhaluje, jak město vypadalo před sto lety

/FOTO, VIDEO/ Jednu z mála příležitostí podívat se, jak vypadal Chomutov v průběhu uplynulých sta let, mají lidé na facebookové stránce Chomutov – Komotau. Vede ji Robert Kleine, který se před dvaceti lety odstěhoval do německého Hannoveru. Přes tuto vzdálenost neztratil o svůj rodný Chomutov zájem a galerii historických fotografií a pohlednic "živí" na dálku. Podle jeho slov to jde vlastně lépe, než kdyby zůstal v Česku.

Chomutov na historických fotografiích. | Video: Robert Kleine/ FB Chomutov - Komotau