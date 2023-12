„Jsou v nich obrázky, které se znovu neobjeví. Podruhé už je do kalendářů nedávám,“ upozornil sběratel. „Lidem se díky tomu dostávají do rukou věci, které neviděli a některé nejspíš už ani neuvidí,“ vyzdvihl.

Jeden kalendář je věnovaný Chomutovu, Jirkovu a okolním vesnicím a nabízí ho chomutovské knihkupectví DDD. Druhý ukazuje Údlice a přilehlé vesničky v údolí řeky Chomutovky a je dostání pouze na obecním úřadě v Údlicích. Veškeré pohlednice a fotografie pocházejí ze soukromého archivu sběratele. Ten je shromažďuje už více než čtyřicet let a své poklady odhaluje poslední desetiletí právě díky vydávaným stolním kalendářům.

V uplynulých letech vydal šest kalendářů zasvěcených historii Chomutova a Jirkova a další například Perštejnu, Veliké Vsi, horskému Kalku či zmizelým obcím Krušnohoří. Materiál má do budoucna připraven například pro oblast Výsluní či Měděnce.

„Sbírám historické pohlednice z celého Chomutovska včetně Vejprtska, Kadaňska a Doupovska,“ zmínil Franc. „Snažím se dostat k tomu, abych měl z každé existující i zaniklé obce alespoň jeden obrázek. To se mi ale dodnes nepodařilo. Mám jich asi 95 procent, některé jsou ale prakticky nedostupné nebo se žádná obrazová dokumentace z obce nezachovala. Nemám například Míchanice. Málokdo o nich ví, přitom byly jen dva kilometry od Mannesmannky. Po válce tam bylo osídleno jen pár domů, takže je asi nikdo nefotografoval. Vesnice zanikla kolem roku 1950,“ dodal.

Zdeněk Franc Je mu 76 let. Pochází z Chomutova. Je vystudovaný chemik. Pracoval v Chemické továrně v Záluží u Litvínova a Válcovnách trub v Chomutově. Po revoluci založil vlastní cestovní kancelář, kterou vedl více než dvacet let. Dnes je v důchodu. Je ženatý. Ve volném čase hraje stolní tenis za KST Jirkov.

Sbírání historických pohlednic a fotografií se věnuje od konce 70. let. „Naočkoval mě amatérský badatel a sběratel Vojta Bret, který se neúnavně pídil po historii. Byl to horník v důchodu, který na kole objížděl okres a snažil se najít pamětníky s materiály z předválečné doby. Jeho sbírka byla obsáhlá,“ nastínil sběratel. Bret ho oslovil, když se dozvěděl, že se Franc náhodně dostal k několika historickým pohlednicím a měl zájem je vidět. Jeho zaujetí se poté rychle přeneslo na mladšího kolegu.

Materiál Franc získává především na výměnných schůzkách a sběratelských setkáních v Praze. Je to stále nákladnější, protože zatímco před desítkami let se daly pohlednice pořídit třeba za padesát haléřů, dnes stojí několik stovek korun.

V jeho kolekci je možné najít i kdysi módní pohlednice budoucnosti. Jedna z roku 1904 ukazuje chomutovské náměstí 1. máje s představou, jak bude vypadat za desítky let. Po obloze pluje vzducholoď a balón a prostředkem náměstí projíždí tramvaje. Nejzajímavější jsou však pro sběratele pohlednice chomutovských hostinců.

„Ne, že bych tam pravidelně chodil. Je v nich ale historie, která patří k městu a hodně ukazuje z charakteru obyvatelstva a národa,“ myslí si. I na toto téma už vydal kalendáře, a to hned dva. Třetí připravuje.

V současnosti jeho sbírka obsahuje nejen historické pohlednice a fotografie, ale třeba i mědirytiny ze 16. století a litografie. Všechny zobrazují Chomutovsko. Soustřeďuje také propagační materiály z 50. let, na kterých se vyjímá třeba sovětský diktátor Stalin či karikatury prohnilého Západu, jež dnes působí úsměvně.

Co sběratelství Zdeňku Francovi přináší? „Především pocit klidu a pohody, rád si je procházím,“ přiblížil. „Zajímají mě jen pohlednice do roku 1950, pak už to nebylo ono. Nejpřitažlivější je přelom 19. a 20. století, kdy se století páry měnilo na století technologií a kdy byl také největší boom ve vydávání pohlednic,“ zhodnotil.

Kalendáře nechává tisknout v chomutovské tiskárně Akord.

