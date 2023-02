Pryč jsou časy, kdy chodil od pondělí do pátku na teplý oběd do restaurace. S tím, jak ceny letěly nahoru, si Zdeněk Řehák bere do práce vydatnou svačinu a první teplé jídlo dne má až doma k večeři.

“Už se to nedá,” prohlásil Chomutovan, který pracuje ve stavebnictví. “Dříve jsem chodil každý den, před rokem jsem to omezil a teď už jdu na oběd nejvýš třikrát čtyřikrát do měsíce. Šetřím si to na něco, co mi hodně chutná a doma si to neuvařím. Třeba bramboráčky s masovou směsí,” dodal.

Ceny poledního menu ve srovnání s uplynulým rokem opět vyskočily. Například za řízek s přílohou, který představuje klasiku a základní kámen skoro každého jídelníčku, na Chomutovsku hosté platí v průměru o 20 až 30 korun více. Cena se tedy zvýšila téměř o čtvrtinu. Podnikům totiž vzrostly náklady na suroviny, energie i pracovní sílu, takže zdražování, které přišlo bezprostředně po covidu, stále pokračuje.

Například chomutovský Restaurant Grande, který je v centru města na náměstí 1. máje, dnes nabízí smažený kuřecí řízek s hranolky a domácí tatarkou za 149 korun. Před rokem to bylo 119 korun. Když si chce dát host celé menu včetně polévky, připlatí si 35 korun namísto loňských 32. Za oběd tedy v restauraci nechá bezmála dvě stovky.

Ceny jdou nahoru všude

Podobné je to ale v restauracích napříč Chomutovskem. Hospoda pod Kaštany v Jirkově má kuřecí řízek s brambory za 140 korun, kdo by raději hranolky, připlatí si pět. Loni za stejný oběd zaplatil 110 až 120 korun.

Podnik Chutně a čerstvě, což je jídelna s rozvozem jídla v Kadani na Mírovém náměstí, nabízí kuřecí řízečky s bramborem a okurkou za 130 korun, před rokem ale byly za stovku. I s polévkou je oběd o 30 korun dražší, v tomto případě zůstala cena stejná jako loni.

“Do cen se nám propsaly hlavně dražší potraviny a samozřejmě i energie. O potraviny jde ale především. Zákazníků kvůli tomu ubylo,” uvedla provozní Jana Kozáková.

Mezi hosty, kteří navzdory vyšším cenám zásadně nezměnili stravovací návyky, patří Pavel Houfek z Chomutova. “Jíst se musí, takže můžu zkonstatovat, že jsem nic moc nezměnil. Chodím pravidelně do Globusu, kde je to pořád paráda,” zhodnotil nabídku restaurace chomutovského hypermarketu. “Člověk se tam může najíst pod stovku, třeba brambory s vepřovým masem a s mrkví dostanete za 85, 90 korun. Lepší jídlo, třeba steaky, jsou za 120,” ocenil. Například vepřový řízek se zeleninovým salátem byl v únoru v nabídce za 115 korun.

Podle společnosti Sodexo Benefity růst cen obědů zpomaluje a meziměsíčně se navyšuje jen o haléře. Vyplývá to z transakcí jejími stravenkovými kartami Gastro Pass Card. Celorepublikově cena za oběd v restauraci dosahuje v průměru 180 korun, v rámci Ústeckého kraje 164. Loni v srpnu to na severu bylo kolem 153 korun.