Na svou funkci se rozhodl rezignovat náměstek primátora Chomutova David Dinda (Nový Sever). Je to v souvislosti se sdělením obvinění z trestného činu, kterého se měl údajně dopustit před sedmi lety na zasedání zastupitelstva Chomutova. Týkat se má jeho hlasování a vyjádření během jednání o podpoře hokejového klubu Piráti Chomutov, jak uvedl na svém facebookovém profilu. Politik odchází z vlastního rozhodnutí.

David Dinda | Foto: Deník/Miroslava Šebestová

„Policejní konstrukci považuji za mylnou a jakoukoliv vinu odmítám,“ zdůraznil Dinda. „Po celou dobu výkonu zastupitelského mandátu jsem vždy jednal ve veřejném zájmu. A to i v roce 2016, kdy jsem byl opozičním zastupitelem,“ uvedl.

Ačkoli se závěry Policie ČR nesouhlasí, rozhodl se rezignovat na své politické funkce. „Vždy jsem ctil politickou kulturu a ač je pro mě takové rozhodnutí velmi bolestivé, považuji ho za jediné správné. Fakticky tak učiním na jednání zastupitelstva města dne 20. listopadu 2023, a to včetně podrobného komentáře," doplnil.

Policie potvrdila, že se tímto případem zabývá. „Avšak po dohodě s krajským odborem hospodářské kriminality bohužel nemohu sdělit bližší informace,“ podotkla policejní mluvčí Ilona Gazdošová. „Trestní řízení je ze zákona neveřejné a platná legislativa nám neumožňuje sdělovat žádné informace, jejichž poskytnutí by mohlo ohrozit či zmařit účel trestního řízení,“ upozornila. Znění obvinění nesdělila.

Soud rozhodl: politik Drbohlav si objednal žhářský útok na auto náměstka

Ve svém oznámení o odchodu z funkce se náměstek Dinda dotkl posledních pěti let, kdy žil on i jeho rodina pod vysilujícím tlakem. Souvisely se žhářským útokem na jeho rodinné auto, ve kterém manželský pár mimo jiné převážel své děti. Za tento čin byl odsouzený místní podnikatel a politik Matěj Drbohlav, který je aktuálně krajským předsedou strany PRO (Právo, Respekt, Odbornost).

Ten si měl skutek objednat u svého zaměstnance Petra Jaburka. Soud v srpnu rozhodl o čtyřměsíčním trestu vězení s ročním podmíněným odkladem pro Drbohlava, stíhání Jaburka zastavil, protože je ve vězení kvůli další trestné činnosti. Rozsudek není pravomocný.

„Postupně jsme se museli vypořádat s tím, že v rámci politického boje nám bylo před domem zapáleno rodinné auto, i s tím, že měsíc co měsíc dostávají lidé v našem městě do schránky zdarma politické ,noviny´ plné lží, pomluv a osobních útoků,“ okomentoval události Dinda. „O nejrůznějších podivných vzkazech a povídačkách z místního polosvěta ani nemluvím. Tito lidé dnes slaví,“ zkonstatoval. V následujícím čase chce podle svých slov udělat maximum pro to, aby prokázal, že se nedopustil ničeho nezákonného.

O záměru náměstka rezignovat byl primátor Chomutova Marek Hrabáč (ANO) informovaný ve středu 27. září krátce před tím, než bylo vyjádření zveřejněno.

„Neznám detail a rozsah obvinění, ale musím říct, že jsem překvapený,“ reagoval primátor. „Za celou dobu, co je náměstek od roku 2016 ve funkci, mohu říct, že vždy jednal ve veřejném zájmu, byl spolehlivý a férový. Jestli se rozhodl rezignovat k 20. listopadu na své politické funkce, je to samozřejmě jeho rozhodnutí, ale mě osobně to mrzí,“ dodal.