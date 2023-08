/VIDEO/ Za poslední tři roky vylétly ceny za polední menu ve většině restaurací takřka na dvojnásobek. Lidé si proto dvakrát rozmýšlejí, jestli zajít na teplý oběd, nebo raději do práce přibalit krabičku s jídlem. Přesto stále existují restaurace, kde je možné čekat polévku a chutné hlavní jídlo do 120 korun. Mezi ně patří restaurace Český dům v Lipské ulici v Chomutově. Obojí nabízí dokonce za pouhou stovku.

Restaurace Český dům v Chomutově vaří chutně a stále za dobrou cenu. | Video: Deník/Miroslava Šebestová

Při letmém pohledu do jídelníčku se nejednomu sbíhají sliny: Krkonošské kyselo s houbami a kuřecí po myslivecku s hranolky, bramborová polévka a smažený sýr s brambory a tatarkou anebo pórková polévka se šťavnatým masovým závitkem se špenátem a kaší. Polévka je servírovaná v míse, takže si každý může nabrat podle své představy. Spolu s hlavním chodem stojí rovných sto korun.

Podstatné je, že je jídlo skutečně chutné a porce velké. Na obědy tam v největší míře jezdí Chomutované, přidávají se ale také lidé z okolí. „Slyšel jsem na restauraci samou chválu od maminky mé ženy, která tam chodí pravidelně, a tak jsem to musel vyzkoušet,“ uvedl Martin Veselý z Mostu. „Měl jsem vývar s játrovými knedlíčky a hovězí maso s omáčkou a knedlíky. Bylo to v neskutečné kvalitě a na obrovském talíři. Nemohl jsem věřit, že je to jen za stovku. Na koupalištích zaplatíte za hranolky nebo burger klidně 130 korun a tady stojí dobré teplé jídlo méně,“ ocenil.

Restauraci má pronajatou Martin Běhula. Ten je šéfkuchařem, příležitostně ale také pomáhá s roznosem jídel, stará se o nákupy a údržbu. „To je jeden z důvodů, proč se daří držet kvalitu i cenu. Dělám řadu věcí sám. Snižují se tím náklady,“ vysvětlil podnikatel. „Také se snažíme nakupovat levné a kvalitní suroviny, takže člověk jezdí, zjišťuje, shání, kde je co levnější. Máme zatím ještě nějaké dodavatele, kteří nám drží ceny,“ dodal.

Vaření je jeho vášní. Rád vaří českou klasiku a zkušenosti sbíral i v italském Římě či v Řecku, takže si s jídlem umí vyhrát. Ceny drží nízko, aby po těžkých pandemických letech a všeobecném zdražování opět nepřicházel o zákazníky. „Beru v úvahu, že máme restauraci na okraji města, takže je potřeba si sem z centra dojet autem,“ podotkl. Jak připustil, zisky se ale blíží nule, proto s příštím zvýšením daně z přidané hodnoty nebo dalším zdražováním bude nucen ceny zvednout.

V Chomutově jsou také další místa, kde se dá poměrně levně a dobře najíst. Nejde vždy o restaurace, ale třeba i jídelny. Lukáš Prokeš z Chomutova například pravidelně dochází do jídelny hypermarketu Globus, kde je možné dostat polévku za cenu do 35 korun a hlavní chod od 65 korun. Tolik stojí například čočka na kyselo s opečenou klobásou. Masitá jídla ale stojí více, například za chorvatský steak s brambory strávníci zaplatí 129 korun.

„V Globusu vaří dobře a je to levnější než v podnicích okolo,“ soudí Prokeš. „Bývá tam dost plno, hlavně je to vidět, když mají Němci svátek nebo je právě po dávkách, to je narváno. Jinak je to tam parádní,“ dodal.

Do 150 korun je možné objednat si polévku a hlavní jídlo v Jídelně Koruna a Jídelně Chomutov, za 160 v hospodě Mostecká – Hradčany. Ve většině restaurací se cena hlavního jídla pohybuje nejčastěji v rozmezí od 135 do 160 korun, ale také výše. Za polévku si účtují od 35 do 75 korun.