Páteřní komunikaci mezi velkými chomutovskými sídlišti, táhnoucí se od Březenecké, přes sídliště Kamenná, Zahradní, až Písečné, čeká kompletní renovace. Už letos začne oprava frekventované tepny v lokalitě Březenecká, z městské pokladny na to půjde kolem 25 milionů korun. Další úseky mají následovat v příštích letech.

„Jezdím tam často. Do práce, s dětmi na kroužky, každý den. Zaslouží si to, už dlouho se neopravovala. A bude to snad i bezpečnější,“ vítá plánovanou renovaci Simona Pastorková, která bydlí na sídlišti Březenecká.

Podobně se vyjadřují i další lidé z lokality. „Vítám to. Je hodně vytížená, jezdí tam hodně lidí ze všech sídlišť. Občas je rozbitá, když se to celé udělá nově, bude to super,“ nechal se slyšet také Milan Kraus ze sídliště Kamenná.

Komunikaci, která vede skrz velká sídliště a denně ji využívají tisíce lidí, navíc po ní jezdí městská hromadná doprava, chce chomutovský magistrát začít opravovat už letos v létě. V minulých dnech vyhlásili radní města zadávací řízení na obnovu povrchu komunikací v ulicích Březenecká a Pod Strážištěm, tento úsek tak přijde na řadu jako první.

„V první etapě projektu budou obnoveny povrchy v ulicích Březenecká a Pod Strážištěm. Jedná se o obnovu asfaltových krytů komunikací, stávajících zálivů nástupišť MHD a přechodových ostrůvků. Součástí díla bude taktéž příprava infrastuktury v podobě položení chrániček metropolitní sítě a nového veřejného osvětlení,“ sdělila mluvčí města Marie Heřmanová.

S akcí počítá také rozpočet Chomutova na letošní rok, na významnou investici má jít z městské kasy kolem 25 milionů korun.

Nyní bude probíhat soutěž na firmu, která renovace provede. V květnu chce město podepsat smlouvu s vítěznou společností. V plánu je pak v létě odstartovat práce, skončit mají do konce roku. Na šoféry ve druhé polovině roku tak budou čekat i dopravní omezení.

V dalších letech pak chce magistrát pokračovat v obnově klíčové komunikace v dalších lokalitách, postupně se má opravit celá. „V každém dalším roce chceme pokračovat navazující etapou tak, aby byla silnice od Březenecké až po Písečnou pohodlná pro řidiče a bezpečná pro chodce,“ uvedl náměstek chomutovského primátora David Dinda.