„Seniorům, kteří nemají chytrý telefon nebo počítač, pomohou s registrací naše sociální pracovnice,“ potvrdil náměstek primátora pro sociální oblast Milan Märc.

Zájemci o tuto službu mohou využít speciálně zřízenou linku 474 637 164, kde jim sociální pracovnice v rámci hovoru poradí, jak se registrovat v centrálním rezervačním systému. Linka je aktivní od pondělí do čtvrtka od 8 do 15 hodin, v pátek do 13 hodin. Další možností je, že senior přijde na úřad, kde úředníci zajistí celé přihlášení.