Příměstské tábory v Chomutově? Ve středověku, za kamerou i s hady. Místa mizí

„Chceme lidem vyjít vstříc, proto jsme se rozhodli, že do každého turnusu přidáme po pěti místech. Celkem jich bude čtyřicet,“ informovala ředitelka zooparku Věra Fryčová. Na nápor zájemců je její tým zvyklý. „Lidé tu nacházejí kvalitu, která byla budovaná mnoho let. Líbí se jim, že se jejich děti dostanou blíže ke zvířatům, něco se o nich dozví a stráví čas venku,“ dodala.

Jak zacházet s mečem, palcátem nebo cepem se děti od 6 do 14 let naučí díky skupině historického šermu Fictum. Jako Bratrstvo ostrého meče si ověří svou zručnost a odvahu v rytířských soutěžích, vyzkouší dobová řemesla i uvaří si jídlo podle středověké kuchyně. To vše ve stínu stromů v areálu ve Škroupově ulici v Chomutově.

Zubrů v české krajině přibývá. Pomáhá i mnohaletý chov v chomutovském zooparku

„S nabídkou jsme šli ven před týdnem a polovina míst už je pryč. Kapacitu máme ještě pro pět až osm dětí, ne více, abychom se jim mohli dobře věnovat,“ nastínil majitel pořádající agentury Modua Jiří Šnábl. Ta je známá pořádáním řady velkolepých historických akcí v Chomutově i okolí.

Základy táboření a přežití v přírodě, maskování, střelbu ze vzduchovek i vaření v přírodě budou své táborníky učit členové klubu vojenské historie Na Kočičáku v Blatně. Jejich příměstský tábor má čtyři turnusy a věnovaný je dětem od 7 do 15 let. Polovina zájemců se přihlásila už v únoru, stále jsou ale volná místa pro pár desítek dětí.

„Nesnažíme se z dětí za těch pár dní udělat vojáky. Ukazujeme jim obyčejné základy pro pohyb a přežití v lese, které jsou nutné, aby se mohly rozvíjet dále,“ nastínil Jiří Piramovský, předseda a zakladatel spolku Muzea Československého opevnění z let 1936 – 1938 Na Kočičáku.

Je to tady. Chomutovská nemocnice otevře nový pavilon urgentního příjmu

Tábory pořádá už osmým rokem a těší ho, že se děti vracejí. „To je pro nás největší odměna, že se vracejí a baví je to u nás. I když ví, že je to u nás drsnější a s jasnými pravidly,“ dodal Piramovský.

Pár volných míst má také Chomutovská knihovna, která v létě pořádá dva příměstské tábory. Jeden výletní a druhý pro tvořivé děti. Do každého z nich se může přidat dalších pět účastníků.

S naprostou novinkou pro letošek vyjela Kultura a sport Chomutov, která běžně pořádá sportovně zaměřené příměsťáky, tentokrát ale nabízí také pět dnů Filmové školy v Kině Svět. Jedná se o tábor zaměřený na děti od 9 do 13 let, které mají zájem o objevování animovaného filmu.

Děti z nových ulic v Chomutově patří do školy na Zahradní, rozhodl magistrát

„Naučí se vytvářet scénáře, pracovat s výtvarnou realizací a provádět animace. Každé z dětí bude mít možnost pracovat na individuálním projektu, nebo se zapojit do tvorby společného animovaného filmu,“ nastínil ředitel společnosti Radek Holuša. Tuto zkušenost podle jeho slov završí závěrečná postprodukce v počítači při dokončování filmu.

Táborníky budou mít na starosti filmoví profesionálové, k využití budou mimo jiné i nadmíru dobře vybavené studio na Základní škole Heyrovská. Tábor pro filmové nadšence počítá s patnácti dětmi, polovina míst je zatím volná.

Průzkumníky světa plazů se děti stanou v příměstském táboře chomutovského Reptil clubu, kde můžou zkoumat, učit se a růst díky fascinujícím výletům do přírody, interaktivním prezentacím a péči o šupinaté přátele klubu. Zbývá tam ještě osm volných míst.

Poraďte policii, kde má na Chomutovsku měřit rychlost. Blíží se Speed Marathon

Se širokou nabídkou příměstských táborů tradičně přicházejí volnočasové domy dětí a mládeže v každém z velkých měst na Chomutovsku. Například chomutovský Domeček jich má šest, přesto jsou všechny do posledního místa obsazené.

„Nasadili jsme je online v pondělí po jarních prázdninách v 10 hodin a už v 10.12 bylo plně obsazeno i s náhradníky,“ uvedl ředitel Radek Malarik. Přitom se jednalo o 120 míst. Vysvětlení má jednoduché. Domeček na tábory čerpá dotace z projektu Ministerstva školství, takže rodiče za pětidenní běh platí jen část ceny – 1200 korun, zatímco běžná cena za příměstský tábor obvykle začíná na 2600 korunách.