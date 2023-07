Podle plánů města mají na území vzniknout ptačí pozorovatelny, pobytové louky, přírodní učebna, molo s odpočinkovými plochami přes vodní hladinu, psí hřiště nebo nová vodní nádrž, ve které se návštěvníci budou moci vykoupat. Počítá se také s hygienickým zázemím pro návštěvníky areálu, zázemím správce areálu, dále s veřejným osvětlením, lavičkami a koši.

Bude však na projektantech, aby veškeré možností prověřili. Území je totiž díky výskytu chráněných druhů ptáků a dalších živočichů navrženo na vyhlášení přírodní rezervace.

Pražská pole v Chomutově mají být zvláště chráněná. Jako Bezručovo údolí

„Naším cílem je vytvořit atraktivní přírodní park, který bude obdobou Bezručova údolí. Určitě by to neměla být druhá Domovinka,” srovnala vedoucí odboru rozvoje a investic na magistrátu Hana Nováková projekt s v Chomutově populárním dětským areálem. „Měly by tam být naučné tabule, přírodní mobiliář, kde se děti naučí něco o okolní přírodě a přírodní učebna, kde škola může vést vyučovací hodinu, pokud bude chtít,” doplnila.

Součástí úvah je také vybudování parkoviště s napojením na cyklotrasy ve směru na Droužkovice a Březno. „Vzhledem k tomu, že se tam budou lidé z města dopravovat autem, je počítáno také s projektováním sítě na začátku zóny, aby tam lidé mohli zaparkovat,” uvedl náměstek primátora pro investice David Dinda (Nový Sever).

Předběžně jsou náklady odhadované na 70 milionů korun, podstatnou část má ale pokrýt dotace na odstraňování ekologických škod.Podle Novákové by projekt měl být dokončený v rámci příštího roku a v následujícím roce by tak bylo možné vyhlásit soutěž na dodavatele samotného díla.

Místo golfu pozorování ptáků

Pražská pole se nacházejí na jižním okraji Chomutova v sousedství Droužkovic. Území bylo od 60. let 19. století do začátku 90. let minulého století využívané k hlubinné těžbě hnědého uhlí. Nacházel se tam důl Jana Žižky. Později byly pozemky rekultivované, dodnes ale nemají jasné určení. Tam, kde došlo vlivem poddolování k propadům terénu, jsou dnes rybníky.

Město Chomutov začalo s novým miléniem rozvíjet plány, jak s tímto místem naložit. I tehdy uvažovalo o rekreačním využití a pozorování přírody, hlavně tam ale mělo vzniknout padesátihektarové golfové hřiště s osmnácti jamkami, které by lákalo bohatší klientelu. Projekt byl přihlášený do programu sloužícího pro zahlazení následků důlní činnosti na severozápadu Čech a dovedený byl do stupně pro stavební povolení.

Plán ale nakonec zůstal u ledu, až definitivně padl. Před čtyřmi lety zastupitelstvo prohlasovalo přepracování projektové dokumentace na přírodní rekreační areál a nedávno radní posvětili vypsání soutěže na zpracování projektové dokumentace.