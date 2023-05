Slavnosti pořádá převozník pražský Zdeněk Bergman, který provozuje přívoz na Vltavě a je autorem projektů všech přístavišť společnosti Pražské Benátky.

Ten oslovil firmu Strix Chomutov, aby vyrobila rozsáhlé plovoucí molo pro rozšíření plochy slavností na Vltavu. Pivo zase objednal v prvním chomutovském občanském pivovaru Karásek a Stülpner. Mělo připomínat starobylou recepturu křížovníků, což byl církevní řád, který začal jako první pěstovat úctu k svatému Janu Nepomuckému.

Chomutov má novou hvězdárnu. O stavbě u bývalého kina Oko rozhodla veřejnost

Pivo se nazývá Svatojánská rachejtle. „Je typu dunkelweizen, čili je to tmavé pšeničné čtrnáctistupňové pivo,“ nastínil sládek David Nedoma. „Vedle tradičních tónů, které bývají u pšeničného piva banánové, je cítit náznak čokolády,“ doplnil. Jak prozradil, receptura se ladila zhruba dva měsíce.

Pivo v pivovaru stáčeli do posledního dne. Bylo to do 600 skleněných lahví se symbolem křížovnické hvězdy a s keramickými uzávěry. Je to připomínka dalšího historického faktu.

„Křížovnický pivovar byl první na světě, který v 19. století začal lahvovat pivo a uzavírat ho patentovanými keramickými uzávěry, protože jim pivo střílelo z lahví, jak bylo silné,“ poznamenal pořadatel slavností Bergman. Hosté oslav ale ochutnají také čepovanou Svatojánskou rachejtli.

KVÍZ: Modrý lev, červený pes i kovový rošt. Znáte znaky obcí na Chomutovsku?

Molo bylo vyráběné pro Klárov, aby posloužilo jako přístavní můstek. „Budou z něj vystupovat pirátští gondoliéři z krásných plachetnic,“ prozradil Bergman. Váží kolem šesti tun, dlouhé je více než 13 metrů a široké dva a půl metru.

Přestože je běžné plánovat výrobu takového kusu tři měsíce předem, profesionálové ze společnosti Strix, si s ním poradili i v časové tísni, kdy dokončovali jiné práce na Jetřichovických vyhlídkách.

„Částečně jsme přeorganizovali výrobní program,“ uvedl vedoucí šéfkonstruktér Jaromír Soukup. “Výroba trvala téměř čtrnáct dní a intenzivně se na ní podíleli tři pracovníci. Složité bylo hlavně získat k nám na dílnu veškeré materiály v co nejkratší době,“ poznamenal.

Tipy na víkend: Festival na zámku v Pětipsech a nedělní setkání v Chomutově

Obě chomutovské společnosti zastupuje podnikatel a místní patriot Dušan Dufka. S převozníkem pražským ho pojí několik předchozích spoluprací. Například před více než dvaceti lety, než přišla na Prahu ničivá povodeň, mu umísťoval do nábřežní zdi přístavu vyvazovací kruhy. Díky tomu lodě při povodni neuplavaly.

„Spojuje nás takové přátelství,“ poznamenal Dušan Dufka. „Vždy jsme spolupracovali na zajímavých věcech nebo na průšvizích – to bylo na té Vltavě. Pan Bergman je vizionář se spoustou skvělých nápadů. Je to také perfekcionista, takže málokdo splňuje jeho požadavky. Spolupráce s ním nás baví, protože to je výzva a prestižní záležitost,“ doplnil.

Letos bude probíhat 15. ročník Svatojánských slavností. Jedná se o obnovenou třísetletou tradici barokních slavností Navalis. Tradičně se konají na Vltavě u Karlova mostu. Zahájené budou v sobotu 13. května a pokračovat mají také v neděli s vyvrcholením v pondělí 15. května.