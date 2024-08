Požár v bytě zničil nejen veškeré vybavení a oblečení, ale přinesl také psychické trauma pro všechny členy rodiny. Maminka s dětmi se během požáru naštěstí v bytě nepohybovala a nikdo z nich neutrpěl fyzické zranění. Nicméně ztráta domova a osobního zázemí je pro ně velmi těžká.

„Byl čtvrtek 30. května, pro nás den jako každý jiný. V zaměstnání jsem měla volno, a tak jsem ráno připravovala děti do školky a školy. Klasika: snídaně, ranní hygiena, oblékání. Následně jsme všichni odcházeli z bytu. Odvezla jsem děti. A jako každý den, kdy mám volno, jsem jela navštívit své rodiče, zda jsou v pořádku a něco nepotřebují,“ vzpomněla maminka Eva na osudný den.

Při cestě k rodičům jí zazvonil telefon a ona se dozvěděla osudnou zprávu. „Nejspíš vám hoří byt,“ řekl dotyčný v telefonu. Paní Eva nechápala, co se děje. Okamžitě zavolala hasiče, otočila auto a jela domů.

„Po příjezdu na místo už byl vidět z balkonu valící se kouř. Hned mi blesklo hlavou, že je tam Chicco. Náš 15letý yorkshirský teriér, člen rodiny. Okamžitě jsem vylítla z auta a běžela do svého bytu ve druhem patře, kde už ale stáli dva strážníci, a dál už mě nepustili. Byla jsem zoufalá, brečela jsem a prosila, aby mě tam pustili, že ho musím vytáhnout. Všude po chodbě už se ale valil černý hustý kouř a nebylo vidět na krok. Odvedli mě dolů před dům, kde mi jen zbývalo sledovat to neštěstí, prožívat tu bezmoc a beznaděj, zatímco hasiči bojovali s tím peklem a evakuovali desítky lidí,“ upřesnila paní Eva.

Její dcera tu hrůzu viděla z okna školy. Společně tedy sledovaly, co se děje s jejich bytem. Po nějaké době hasiči zachránili jejich pejska, a tak byla rodina vděčná, že to přežil. To bylo ale jediné, co jim po požáru zůstalo.

close info Zdroj: Deník/Monika Dudková zoom_in Pejsek rodiny, 15letý yorkshier, který přežil požár bytu.

Město Chomutov po této nešťastné události rodině poskytlo náhradní městský byt, aby měla kde přebývat. Lidé pak darovali základní oblečení a potřeby pro děti. Avšak kompletní vybavení nového domova, stejně jako zajištění dalších věcí, je pro maminku obrovskou finanční výzvou. Hlavně proto, že po této události přišla také o práci.

Na podporu rodiny proto vznikla na platformě Donio sbírka nazvaná „Pomoc mamince a dětem k novému začátku“. Cílem je vybrat peníze na nezbytné vybavení bytu, jako je nábytek, kuchyňské potřeby nebo ložní prádlo, a především na věci, které maminka akutně potřebuje pro své tři děti, od oblečení přes jídlo až po školní pomůcky.

„Chci vytvořit pro své děti znovu domov, kde se budou cítit bezpečně a kde budeme moci společně začít novou kapitolu života,“ napsala maminka do popisu sbírky. Její odhodlání a láska k dětem jsou jasné, ale bez pomoci je tento úkol nad její síly.

close info Zdroj: Deník/Monika Dudková zoom_in Všechny tři děti Evy Zakouřilové.

Cílová částka sbírky je 500 tisíc korun. V současné době lidé přispěli celkem 55 tisíc korun. Každý příspěvek, ať už malý nebo velký, může přinést úlevu a naději, a paní Eva je za každý projev solidarity nesmírně vděčná.

Přispívat lidé mohou na stránkách donio.cz.