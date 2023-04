“Tuhle taky?” Martin Vosika je zaskočený. Právě si vyzvedl doporučený dopis na poštovní pobočce na sídlišti Březenecká v Chomutově, když se dozvěděl, že je právě ona ve výběru těch, které by měly být od července zavřené.

Rychle ale přehodnotí své možnosti. “Vlastně tady nejsem ani jednou do měsíce, občas mi přijde zásilka. Tak si pro ně budu chodit jinam,” přemítá nahlas.

Šokující zpráva je to ale pro postarší pár, který si na poštu chodí pro důchod. “My sem chodíme furt, třeba i když je něco potřeba zaplatit. Je škoda, že se pošta zavírá, to mě tedy štve,” rozčiluje se Jan Kiš. “Holt se to už podělalo tak, že jde republika totálně dolů,” hodnotí nemilosrdně.

S pravděpodobným zavřením pobočky, která stojí mezi hlavním sídlištním tahem a rybníkem uprostřed paneláků, nejsou smířené ani pracovnice pošty. Jedna z nich prozrazuje, že je tam zaměstnaná už patnáct let a líbí se jí přátelská atmosféra, kterou se tam podařilo vytvořit.

“Někteří lidé už nás oslovují křestními jmény. Senioři jsou na nás zvyklí a my na ně. Je to hodně smutné,” pokyvuje zpoza prosklené přepážky. “Hodně lidí říká, že si neumí představit, že už tu nebudeme. Někteří klienti sem přijdou i dvakrát třikrát za den,” dodává. Nostalgie ji neopouští, přestože jí byla nabídnuta práce na jiné pobočce.

Domácké ovzduší oceňuje i její kolegyně. Ta současně poukazuje, že jsou dny, kdy se fronta klientů táhne až ven k rybníku.

Délka fronty bývá signálem pro jednoho z klientů, který si na pobočku zaskočil pro noviny a podat sportku. “Vidím to z okna, protože bydlím naproti. Jak není žádná fronta, hned sem běžím,” konstatuje. “Jsou ale dny, kdy se vyplácí důchody a výplaty, takže lidi stojí dopoledne a odpoledne venku a je to tak celý týden,” dodává.

Že je pobočka na seznamu, ho rozčiluje. Nesouhlasí. “Kde je nějaká petice, ať to podepíšu! Obejdu s ní celé esvéjéčko, bydlí tam 70 procet seniorů. Všichni podepíšou,” je přesvědčený.

Končit má pět poboček

Celkem by mělo být na Chomutovsku uzavřeno pět poštovních poboček. Kromě chomutovské také po jedné v Kadani a historickém centru Klášterce nad Ohří a další dvě v Jirkově. Jedna je v Ervěnicích, druhá v takzvaném Horníku, kde sídlí i městská policie a úřad práce.

Ervěnickou poštu léta využívá Monika Zgarbová, která si tam vyzvedává zásilky a posílá odsud vánoční a velikonoční pohledy. “Jsem ze staré školy. Mám sice moderní mobil, ale pohledy posílám také,” pokyvuje. “Jestli to tady chtějí zavřít, bude to špatné. Je to jediné místo, kam si zdejší lidé chodí pro důchody. Dům za ní je důchodců plný,” dodává.

Pro starostku Jirkova je zvláště překvapivé, že má skončit i pobočka u Horníku, takže zůstane jen hlavní pošta na náměstí. “Mysleli jsme si, že v téměř dvacetitisícovém městě nechají dvě,” podivuje se Dana Havlátková Jurštaková (ODS). “Nevím, jestli bude mít Česká pošta snahu se s námi bavit, zatím s námi nikdo nejednal. My bychom o to ale měli určitě zájem,” dodává.

Hlavní pošta by podle ní měla mít služby nastavené jinak, pokud zůstane ve městě jediná. “Určitě by se neměla otevírat až v deset s přestávkou přes poledne, ale měla by fungovat nonstop a s tím, že budou otevřená opravdu všechna okénka. Ne jako teď,” upozorňuje starostka.

Představitelé vedení Chomutova a Klášterce nad Ohří se zatím vyjadřují úsporně s odkazem, že dosud nemají veškeré informace od České pošty, ale čerpat mohou jen z médií.

Podle kadaňského starosty Jana Losenického (ODS) nebude uzavření jedné ze dvou poboček v centru žádnou tragédií. “Provozní doba tam byla omezená a někteří lidé ani nevěděli, že pobočka v ulici kpt. Jaroše existuje,” upozorňuje hlava města. “Sice zanikne nějaká služba pro lidi, myslím si ale, že je to podobné, jako když banky zavírají pokladny, protože se jim to dnes nevyplatí. Lidé si zvyknou, vyřídí si věci na hlavní poště nebo bezkontaktní cestou,” věří Losenický.

Podle České pošty by mělo být uzavřeno na tři sta poštovních poboček na celém území republiky. Je to z úsporných důvodů. Dlouhodobý trend v poptávce po tradičních poštovních službách totiž klesá. Návrh vládního nařízení, které zrušení vybraných poboček umožní, by měla vláda schvalovat příští týden.

Pobočky, které by měly být v červenci zavřené



Chomutov 4, Kundratická ulice (sídliště Březenecká)

Jirkov 2, Ervěnická ul.

Jirkov 3, Studentská ul.

Kadaň 2, kpt. Jaroše

Klášterec nad Ohří 2, Zahradní ul.