/ANKETA/ Pobočka České pošty v Kundratické ulici na sídlišti Březenecká je jednou z těch, které mají 1. července skončit. Vedení Chomutova má se zástupci pošty v závěru dubna o situaci jednat. Jednou ze zvažovaných variant je odkoupení budovy městem. A to i přesto, že zatím nemá pro objekt využití. Stojí ale podle vedení města na strategickém místě u pozemku, který chce Chomutov v budoucnu rozvíjet.

Pobočka na sídlišti Březenecká v Chomutově je na seznamu rušených pošt. Město zvažuje, že budovu koupí. | Foto: Deník/Miroslava Šebestová

Chomutov chce projevit zájem o budovu, kde sídlí rušená pobočka a je nyní v majetku České pošty. Jednání s poštou, kde se bude probírat proč má být pobočka v Kundratické ulici uzavřena a zda by nebylo možné ji zachovat, ale mimo jiné se má mluvit také o možnosti případného nákupu budovy, má proběhnout 27. dubna. “Zvažujeme, pokud pošta pobočku skutečně uzavře a pokud ji bude prodávat, odkoupení budovy. Pokud se pošta bude budovy zbavovat, zájem pravděpodobně projevíme. Více budeme vědět po jednání s poštou, kde se bude celá situace probírat. Je to jedna z možností. Záleží také na tom, jaké budou podmínky. Uvidíme, podle toho se budeme rozhodovat dál,” potvrdil zájem Chomutova náměstek primátora David Dinda (Nový Sever).

Město uvažuje o koupi i přesto, že pro budovu zatím nemá žádné využití. “Úvahy a diskuze jsou úplně na počátku. Nějaké nápady jsou, ale jsou opravdu v prvotní fázi. Teprve uvidíme. Případné konkrétní využití prozatím není určené. Je to zatím předčasné. Více budeme vědět až po schůzce s poštou,” pokračoval Dinda.

Lokalitu považuje magistrát v rámci sídliště Březenecká za strategický prostor, přímo u budovy je navíc velký městský pozemek, který by se měl v budoucnu rozvíjet. Také proto se o koupi uvažuje. “U budovy je území, které má sloužit k odpočinku. Do budoucna se počítá s revitalizací parčíku, odpočinkové zóny a celé lokality,” dodal náměstek chomutovského primátora. Budova by tak případně mohla být součástí této zóny.

Jednou z motivací pro uvažování nad nákupem budovy je také to, aby ji někdo nezačal využívat k záměrům, které by se městu v lokalitě úplně nelíbily.

A co na nápad říká chomutovská opozice? Jsou slyšet hlasy, že pokud by se našlo zajímavé využití pro budovu a nebyl by nákup příliš nákladný, byli by zastupitelé ochotni zvažovaný nákup podpořit.

Co na to opozice?

Konkrétně se ale zatím nechce nikdo vyjadřovat, chybí informace. “Nemáme o záměru výkupu žádné informace. Dokud není jasné, s jakým záměrem by město objekt kupovalo, tak se nemůžeme zodpovědně vyjádřit,” řekl například předseda zastupitelského klubu PRO Chomutov Marian Bystroň.

Deníkem oslovení lidé bydlící v okolí by nejraději, aby v budově zůstala pošta. Ale pokud opravdu na začátku července pobočka skončí, což se zdá téměř jisté, co by v Kundratické rádi viděli?

Jasné budoucí využití lidé nevidí. “Obchody jsou nedaleko a nejsou všechny zaplněné. Takže další místo pro obchody určitě ne. Různé služby asi také ne, v okolí jsou. Tak možná nějaké klubovny pro dětské kroužky, základna pro činnost s dětmi,” myslí si Lenka Středulová.

“Vůbec nevím. Komerční prostory jsou tam okolo nevyužité, další se tam asi nepohrnou. Další úřady nebo služebna, to tam také nebude. Opravdu mě nic nenapadá,” je rozpačitý z možného nákupu budovy Ladislav Klimek.

“Moc nevím, co by se tam hodilo a jak to využít. Je to tam složité. Napadá mě zázemí pro nějaké sociální služby a projekty, které by v té lokalitě pomáhaly. Nějaká kavárna možná. Nebo nějaké kulturní vyžití,” říká další nápad Petra Tolarová.