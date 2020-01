Se sadou opatření, jak se přizpůsobit stále teplejšímu a suššímu podnebí, bude pracovat Chomutov. Zastupitelé ve středu schválili plán s řadou návrhů, které se věnují zadržování vody v krajině, zlepšení klimatu ve městě a snižování emisí oxidu uhličitého. Sestavila ho pracovní skupina složená z odborníků, politiků a úředníků.

Plán počítá například se zaváděním zelených střech a stěn z popínavek, výstavbou vodních prvků na sídlištích, obnovou rybníků a zakládáním nových, využitím srážkové vody či výsadbou suchomilných rostlin a stromů. Některé zpevněné plochy budou přeměněné na zelené či propustné. Kolem města má být navíc vybudovaný zelený val, který využije plochy od Pražských polí až po Údlické doubí s napojením na území Otvických rybníků.

„Půjde o zelený prstenec, který ochrání před prachem a zlepší klima. Čím více bude kolem města zeleně, tím menší riziko, že se bude území vysoušet,“ nastínila vedoucí odboru životního prostředí Dagmar Mutinská.

Plán přizpůsobení se klimatu je pro Chomutov rámcový dokument, se kterým je teď třeba počítat. „Musíme ho implementovat při plánování investic a dalším rozhodování,“ uvedl primátor Chomutova Marek Hrabáč (ANO), podle něhož bude číslem jedna ochrana vody. „Její zadržování v krajině a ve městě je bezpečně naší prioritou. Bez vody by nebyla fauna ani flóra, navíc nám chybí půl metru vody v Kamencovém jezeře,“ dodal.

Plány s dešťovou vodou i rybníky

Byť je plán čerstvě schválený, na některých opatřeních už se začíná pracovat. Město například vytipovává budovy, z nichž by mohlo svádět dešťovou vodu nebo kde je možné využití „šedé“ odpadní vody.

Dále se připravuje projektová dokumentace na obnovu rybníků Spálený, Samotář, Pohraniční a Druhý, které chtějí Chomutovští obnovit díky dotaci. Revitalizace se bude týkat i Menhartického rybníku.

Prověrkou projdou střechy škol a školek, jež by se mohly zazelenat. „Nejdříve bude potřeba statické posouzení. Kdyby však nebylo možné kvůli zatížení využít celou střechu, ale například jen třetinu, mohla by tam vzniknout vlnovka nebo oko,“ zmínila vedoucí odboru životního prostředí Mutinská. „Dobré by bylo, kdyby zelené střechy přibyly na sídlištích. Zlepšují klima, protože zchlazují, a navíc by na ně byl z vyšších pater pěkný pohled,“ zhodnotila. Vytipované budou také místa pro zelené stěny z popínavých rostlin.

„Suchý záhon“

Na výsadbu rostlin a dřevin, které dobře snášejí sucho a teplo, se město zaměřilo už loni, vznikl například „suchý záhon“ na kruhovém objezdu u zimního stadionu. Stejně tak byly pozastaveny seče. I proto mohli lidé obdivovat vlčí máky pod gymnáziem. V tom se má pokračovat i nadále.

Při nákupu nové techniky či dopravních prostředků by měly dostávat přednost alternativní nízkoemisní motory a součástí plánu je i řada dalších opatření.

Předkladatelem dokumentu byl primátor, vycházel ale z návrhu, který loni předložil zastupitel z hnutí PRO Chomutov Marian Bystroň. Ten z rozhodnutí zastupitelů rozpracovali experti, politici a pracovníci několika odborů magistrátu. Výsledek na středečním zasedání posvětilo všech přítomných 30 zastupitelů.