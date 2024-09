Laco Bittner, který je nejen skalní fanoušek týmu, ale také režisér, kameraman a scénárista v jedné osobě, bere diváky na emoční horskou dráhu. Připomenou si s ním známé momenty z ledových arén, které bouřlivě prožívali spolu s hokejisty. Uvidí ale i to, co jim zůstalo skryto – jedinečný pohled do hokejové kabiny, emoce hráčů i realizačního týmu a odhalení, co všechno stojí za úspěchem v profesionálním sportu.

„Je tam hluboký pohled do zákulisí včetně momentů, kdy by to byl asi ve většině klubů problém,“ uvedl Bittner. „Zvlášť když se odehrával sedmý zápas finálové série, ten rozhodující a každý z hráčů v kabině zažíval nejvypjatější chvíle. Přesto nikomu z nich nevadilo, že stál metr od nich týpek a mířil jim objektivem do obličeje. Dál mluvili k ostatním hráčům. Díky tomu jsou tam unikátní momenty včetně silné emoční reakce Viktora Hübla po zápase,“ nastínil tvůrce, s čím mohl pracovat. Snímek obsahuje i řadu silných osobních příběhů, včetně prožitků skalních fanoušků.

Nový film volně navazuje na loňský celovečerní snímek s názvem Není sever jako sever, který sledoval odhodlání, s jakým se tým snažil odrazit od dna. Klub totiž před pouhými čtyřmi lety zkrachoval a spadl do nejnižší krajské soutěže. Nejnovější film sleduje Piráty během klíčové sezóny, kdy se drali zpět mezi hokejovou elitu.

„Příběh Pirátů byl zajímavý sám o sobě už ve chvíli, když skončili v krajské soutěži. Pak navíc během následujících tří sezón dvakrát postoupili, což je v Česku unikát,“ ocenil Bittner, který měl možnost zachytit tuto „jízdu“ v přímém přenosu. „Z tohoto pohledu je to samozřejmě splněný sen, protože je příběh zajímavější a zajímavější,“ doplnil. Objevuje se v něm i nová linka, kterou je psychická příprava hráčů.

Podle jeho slov ale snímek není „jen“ o hokeji. „Je to příběh o odvaze, odhodlání a síle vstát i po těch nejtěžších pádech,“ zdůraznil tvůrce.

Zástupci hokejového klubu měli možnost zhlédnout pracovní verzi ještě před premiérou. „Viděl jsem verzi, která byla asi na 80 procentech délky. Bylo hezké vidět v podstatě během hodiny všechny ty emoce, které jsme prožívali celou sezónu,“ okomentoval manažer A-týmu a místopředseda výkonného výboru Jiří Sochor.

Film Není sever jako sever – Poslední sezóna, mohou diváci vidět v chomutovském kině Svět 17. a 24. září. Uvede ho také kino Jirkov, a to 18. a 22 září. Jedná se také o premiéře v Praze.

Loňský dokument Není sever jako sever, který zařadila i internetová televize O2 TV, je možné zhlédnout na webové stránce Nenikoucjakokouc.cz. Diváci tam najdou i první dvacetiminutový dokument Kraj.

Bittner chce ve filmové tvorbě pokračovat. Zároveň se stal součástí týmu jakožto kouč mentální odolnosti, což je směr, který postgraduálně studuje. „Smyslem mentálního koučinku je, aby hráč naplnil svůj potenciál,“ nastínil Bittner. „On ví, jak hrát hokej, má technické dovednosti a je fyzicky připravený, také je ale důležité, aby uměl pracovat se stresem, motivací a sebedůvěrou. Jeho síla je v hlavě a ta hraje obrovskou roli,“ uzavřel.

Mohlo by vás zajímat: Změny v největší obchodní zóně Chomutova: Předělávají DM, budují nové obchody