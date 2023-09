Chomutovští hokejisté, kteří zářili v extralize a po pádu na úplné dno se opět drápou výše, hrají hlavní roli ve filmu Není sever jako sever. Promítá ho kino Svět.

Trailer k filmu Není sever jako sever | Video: Ladislav Bittner

Mezi dokumentární filmy ze světa sportu se nově zařadil celovečerní snímek Není sever jako sever, který sleduje uplynulou sezónu hokejových Pirátů Chomutov. Natočil ho dlouholetý fanoušek sportovního klubu Ladislav Bittner. Navázal tak na svůj oceňovaný snímek Kraj, jenž vyprávěl o pádu klubu z nejvyšší soutěže i jeho boji o návrat.

Dokumentární film je unikátní z více hledisek. Kromě toho, že se věnuje neobyčejnému hokejovému klubu se silným příběhem, ho natočil jediný člověk. Roli režiséra, scénáristy, dramaturga i kameramana totiž sehrál právě Ladislav Bittner. Ten je sice známý jako tvůrce emocemi nabitých videí, dosud ale neměl žádné zkušenosti s tvorbou filmu. Navíc vše zvládl vedle své práce a na celý projekt sehnal peníze.

Díky tomu, že mu dali šéfové klubu i hráči důvěru, dostal se na místa, kam běžný fanoušek nemůže. Se svou kamerou byl nejen u všech utkání, zaznamenával také okamžiky z kabiny během vypjatých zápasů, mrazivý moment, kdy se zranil útočník, dojmy skalních fanoušků i střípky ze soukromí hokejistů a jejich šéfů. Zachytil také vyjednávání manažerů o přestupech hráčů i jak hokejisté po tréninku oblékají montérky a vyrážejí do práce jako každý jiný.

„Dostal jsem ohromný prostor pro zaznamenávání událostí, které jsou naprosto unikátní,“ poznamenal tvůrce. „Mým jediným úkolem bylo se dobře dívat, což mě baví. Extrémně mě zajímá pozorovat tyto příběhy, snažit se je natočit a propojit tak, aby byli i přímí účastníci překvapení jak zajímavé, emotivní a dramatické jsou,“ doplnil.

Do náročného projektu se podle svých slov pustil, protože má rád sportovní dokumenty a jako chomutovský patriot je zapáleným fanouškem Pirátů Chomutov.

„Je to můj způsob, jak můžu Pirátům pomoct. Třeba film uvidí někdo, koho osloví, jací jsou v tomto klubu srdcaři, a bude ochotný ho finančně podpořit,“ přál by si Bittner. „Je to klub, který se dostal hrozně vysoko, pak zkrachoval a chybělo málo, aby hokej v Chomutově úplně skončil. Vzala to ale do rukou parta místních nadšenců ze Strixu a na rozdíl od předchozí garnitury podnikatelů to dělá jinak,“ doplnil.

Slavnostní premiéru filmu v chomutovském kině Svět viděli zástupci managementu hokejového klubu, hráči, skalní fanoušci, zastupitelé a další hosté. Snímek ocenili dlouhým potleskem ve stoje.

„Klobouk dolů, smekám!“ vysekl tvůrci poklonu hokejový útočník Viktor Hübl. „Když jsme jeli na utkání do Litvínova a věděl jsem, že se tam má něco točit, čekal jsem světla, kameramana a tak dále. Přijel ale tenhle frajer s jedním foťáčkem a udělal takovýto film,“ ocenil za dalšího potlesku diváků. Prozradil také, že sledování pracovní verze filmu hrálo roli v jeho rozhodnutí zůstat i nadále v Chomutově, ačkoli měl nabídku z Litvínova.

Místopředseda výkonného výboru a manažer A-týmu Jiří Sochor přiznal, že ho film několikrát dojal. „Samozřejmě se mi vracely vzpomínky, byly tam i zábavné momenty,“ uvedl s tím, že film pro něj znamená určitou vzpruhu. „Mě osobně to motivuje pokračovat v naší práci. Trochu také doufám, že by mohl vyvolat další zájem o Piráty na cestě zpět do profesionálního hokeje. Třeba si klubu všimne někdo, kdo pomůže s financováním,“ přál by si.

Uplynulou sezónu hodnotí jako úspěšnou. Chomutovští Piráti ji odehráli jako účastníci 2. české hokejové ligy, a tedy třetí nejvyšší soutěže v České republice. Pokud dosáhnou na 1. ligu, což je jejich cílem, bude klub potřebovat větší finanční podporu než dosud.

Film Není sever jako sever bude kino Svět promítat pro veřejnost 21. a 28. září od 19 hodin. Vstupenky jsou v prodeji.

Autor chce dokumentární snímek nabídnout také televizi Voyo, která uvádí filmy po vzoru amerického Netflixu, a dále ho také zapojit do festivalu sportovních filmů.