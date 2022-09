Nejen iniciátorky petice, ale také hluková mapa, kterou před pěti lety zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví, upozorňuje na obtěžující hluk. V nejkritičtějších místech se pohybuje kolem 70 decibelů, což je vysoká hladina hluku. Mezní hodnotě 60 a více decibelů čelí podle posledního, šest let starého krajského průzkumu přes 1 100 obyvatel ve 128 objektech.

Mezi nimi jsou například obyvatelé rodinných domů v Jezerní ulici včetně Anny Laukové. „Jezdí to tady imrvére, je to hrozné. Utichá to jen na hodinu dvě v noci a pak to začíná nanovo,” pohodila hlavou k silnici, na které hučí provoz. Auta sviští na úrovni prvních pater ani ne patnáct metrů od oken. „Otevírám je jen, když musím vyvětrat. Když jsou zavřená, je to dobré, protože dobře izolují zvuk. Jenže si nemůžeme posedět ani na zahrádce, protože tam není klid. Vzít tam vnouče – malé miminko, tak se zblázní,” posteskla si.

Rychlost aut mají hlídat kamery

Petenti žádají o zmírnění nežádoucího působení dopravy s pomocí několika opatření. Chtěli by novou protihlukovou stěnu od sídliště Zahradní po ulici Černovická. Dále zavést kamerové měření rychlosti od sídliště Březenecká po hypermarket Globus a ve stejném úseku také snížit rychlost na 50 kilometrů za hodinu. V oblasti ulice Štábního kapitána Kouby zase navrhují použít takzvaný tichý asfalt. Přejí si také odklon kamionové dopravy do průmyslových oblastí města například přes nově vznikající přemostění u Otvic do průmyslové zóny Jižní pole a napojení na dálnici D7. Poté, co bude v budoucnosti přesunuto hlavní nádraží blíže do centra, navrhují, aby se silnice první třídy přesunula do koridoru po zaniklém železničním tělese.

Petici zatím primátor neobdržel, oficiálně předaná bude, jakmile nasbírá dostatek podpisů. Jeho vyjádření se do konce uzávěrky Deníku nepodařilo získat.

Silnice I/13 nepatří městu. Vlastní ji stát, pro který ji spravuje Ředitelství silnic a dálnic. Městu má ale dopravně ulevit nový obchvat za více než 800 milionů korun. Jedná se o investici Ústeckého kraje. Nová komunikace má být dokončená ještě letos. Dvě ze tří etap dospěly do finále. V provozu je nová silnice, která vede ulicí Alfonse Muchy a obsahuje nový kruhový objezd na Zadních Vinohradech, i další podél Velkého otvického rybníku zvaného Banda. Třetí etapa právě vrcholí. Týká se silničního mostu mezi Chomutovem a Otvicemi.