Velká dopravní změna odstartovala v centru Chomutova. Z centrálního náměstí od pátku 17. května neprojedete skrz Ruskou ulici až na křížení ulic Riegrova, Hálkova a Na Příkopech. Ve spodní části Ruské totiž vznikne nová pěší zóna. Město chce lokalitu zvelebit a zklidnit tam dopravu. Odjíždět z náměstí se bude dát odbočením z Ruské do Nerudovy ulice.

Pohled na chomutovské náměstí 1. máje z Ruské ulice. | Foto: Deník/Miroslava Šebestová

„Z náměstí 1. máje už nepůjde vyjet rovně skrze Ruskou ulici až na křižovatku s ulicemi Riegrova, Hálkova a Na Příkopech. Výjezd z náměstí bude možný odbočením do ulice Nerudova. Zásobování obchodů ve spodní části Ruské bude umožněno z opačného směru, tedy z ulice Riegrova,” informovala tisková mluvčí chomutovského magistrátu Zuzana Vavřínová.

Novinkou bude pěší zóna v Ruské, ta se má proměnit. „Ve spodní části Ruské ulice vznikne pěší zóna s povoleným vjezdem zásobování a cyklistům. V rámci úprav bude instalována mobilní zeleň a doprovodný mobiliář,“ pokračovala chomutovská mluvčí.

A proč Chomutov přistoupil ke změnám? Chce ulici zklidnit a vyřešit tam divoké parkování. „Důvodem této změny je především vyřešení stání vozidel v rozporu s dopravním značením a celkové zvelebení ulice,“ uvedla Vavřínová.

Část veřejnosti změnu podporuje, najdou se ale také kritici. „Jak tam můžou špatně stát vozy když tam je zákaz vjezdu mimo zásobování? Je fakt , že jsem tam nikdy nikoho neviděl s botičkou,“ komentuje novinku na sociálních sítích Ladislav Ambros.

„Vždyť se tam stejně nemělo stát, byla tam značka. Stačilo to hlídat, aby se tam občas ukázali strážníci,“ diví se také Michaela Hudcová.

Další lidé ale změny chválí. „Hurá, krok k lepšímu, ještě aby náměstí nebylo jedno velké parkoviště a hned to bude hezčí,“ napsal do diskuze na sociálních sítích Tomáš Krejza. „Myslím, že je to dobré řešení, nemusí být všude parkoviště,“ nechala se slyšet Lenka Pokorná. „To dává smysl. Ještě aspoň z půlky náměstí vyhodit auta, přidat zeleň, vymyslet, jak podpořit místní provozovny a bude to super,” dodal Mirek Koranda.

