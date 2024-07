Investor má v plánu vybudovat sestavu dvou nebo tří plynových turbín a jedné parní o souhrnném elektrickém výkonu téměř 300 megawatt. Jako palivo má sloužit zemní plyn, který by měl v dalších letech částečně či úplně nahradit vodík. Je to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU a závazkem České republiky nahradit provoz hnědouhelných elektráren obnovitelnými zdroji a plynovými elektrárnami s paroplynovým cyklem.

„Nový zdroj bude sloužit pro výrobu tzv. špičkové energie a bude schopen poskytovat službu startu ze tmy v případě blackoutu v České republice, v souladu s požadavky bezpečnostní infrastruktury státu, Ústeckého kraje a Statutárního města Chomutov,“ odůvodnilo souhlasné stanovisko Ministerstvo životního prostředí.

Proti záměru se stavěli někteří místní lidé. Připomínky jednoho z rodáku zaznívaly také v reakcích na oznámení záměru v rámci veřejného projednání. „Není normální, aby se na začátku třetího tisíciletí stavěly energetické zdroje plánovaného výkonu do 300 megawatt zhruba kilometr od náměstí,“ poukázal. Vadí mu také těsné sousedství záměru s obytnou zónou v Pražské, Žerotínově a Ctiborově ulici a jejich údajné znehodnocení nadměrným hlukem a emisemi zplodin.

Podle posudku by měl být vliv provozu paroplynové elektrárny na okolí minimální. „Vliv provozu záměru ´Nový zdroj UCED´ lze z hlediska zdravotního rizika charakterizovat jako zanedbatelný a nelze předpokládat významné zvýšení rizika zdravotních účinků,“ zkonstatoval ředitel odboru výkonu státní správy MŽP Jaroslav Vacek.

S ohledem na připomínky však ministerstvo investorovi stanovilo několik podmínek pro navazující řízení a fázi výstavby. Týkají se například likvidace odpadních vod, nakládání s odpadem nebo protihlukových a protiprašných opatření. Stavební práce včetně například navážky materiálu na stavbu mají probíhat jen v pracovních dnech od 7 do 21 hodin.

Podle investora může Chomutov očekávat zásobování teplem a elektřinou, které částečně nahradí dosavadní dodávky z elektrárny v Prunéřově.

„Paroplynový zdroj by měl být spuštěn v roce 2027 a do budoucna by mohl přejít zcela na vodík,“ uvedl investiční ředitel skupiny Richard Holešinský. „V okolí elektrárny UCED počítá se stavbou veřejného parku, hřišť a venkovní posilovny. V plánu je také instalace dobíjecích stanic pro elektromobily,“ doplnil.

Paroplynová elektrárna má vyrůst na pozemcích teplárenské společnosti Actherm a vedle jiného záměru této společnosti. Tím je spalovna odpadu, nebo přesněji zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO). I to má být postaveno v roce 2027. Oba by se měly nacházet zhruba 25 metrů od prvních rodinných domů.

Závody na sebe mají přímo navazovat, ačkoli se jedná o samostatné projekty. „Základním zdrojem by bylo naše ZEVO a doplňujícím špičkovacím zdrojem paroplynka,“ přiblížil jednatel společnosti Actherm Daniel Zeman již dříve. „Oba závody by byly po drtivou většinou ruku schopné vytápět celý Chomutov,“ dodal. Zároveň by paroplynka městu dodávala elektrickou energii.

Mohlo by vás zajímat: Sladká zastávka v Otvicích má stovky fanoušků. Fronty na zmrzlinu rostou