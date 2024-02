/FOTO, VIDEO/ Lidé, kteří si přáli, aby bylo okolí fontány v chomutovském centrálním parku upravené, se brzy dočkají. Prostor kolem kašny bude vylepšený už na podzim, vodních radovánek v mlhovišti si pak návštěvníci užijí příští léto.

Fontána v chomutovském parku bude mít oživené okolí. | Video: Deník/Miroslava Šebestová

„Fontánu necháme nasvítit scénickými světly. Do žulového prostoru skákacího panáka vedle fontány osadíme malé mlhoviště, které bude v provozu v letních měsících,“ nastínil náměstek chomutovského primátora pro investice Milan Petrilák (ANO). „Husté křoviny směrem do Zborovské a Mostecké ulice se na jaře odstraní, aby bylo místo z každého směru dobře viditelné a do některých záhonů kolem fontány přijdou květiny a trvalky,“ popsal další plány.

Oživení okolí fontány patří mezi devět vítězných návrhů participativního rozpočtu. Ten umožňuje, aby se na přetváření veřejného prostoru podíleli také místní lidé. Chomutov ho vyhlašuje každé dva roky, vyčleňuje pro něj 5 milionů korun.

Město už nechalo skelet fontány vyčistit a pracuje na přívodu elektřiny a vody pro mlhoviště.

„Léta jsou stále parnější, proto máme mlhoviště už standardně v našich mateřských školách a teď je chceme zavádět také do veřejného prostoru,“ podotkl první náměstek primátora Milan Märc (Nový Sever). „Je to zajímavá atrakce. Jen doufáme, že budou v parku sloužit rodinám s dětmi a všem, kdo se chtějí osvěžit a nebude to místo nějakých alotrií mládeže,“ poznamenal.

Fontánu postavenou v brutalistním stylu typickém pro 50. až 70. léta minulého století, má řada Chomutovanů spojenou se svým mládím. Proto mají zájem, aby ji město udržovalo i nadále.

„Těch zážitků, které odsud mám. Tam jsme se nablbli,“ zmínila Kateřina Hromasová. S kočárkem tam jezdila také Lenka Stejskalová. „Dnes tam chodí moje dcera se svými dětmi, už to ale není ono. Fontána vypadá smutně,“ zalitovala Chomutovanka.

Na sociálních sítích občas probleskne také přání, aby fontána znovu stříkala vodu, to se však podle města nestane. Původní technologie už je zničená. Celkové architektonické pojetí parku, které do budoucna staví na síti stezek, nově pojaté budově bývalých lázní a bytovém domě, jenž má vyrůst na jeho okraji, s fontánou nepočítá jakožto s dominantním prvkem. Bude ale zachovaná coby místo, kde se lidé v létě mohou osvěžit a pokochat se jejím okolím. Na úpravy má město vyčleněno 600 tisíc korun.

