„Rozpracovaných projektů je v S1 Center Chomutov více,” potvrdila Markéta Kolář Rašíková z marketingového oddělení Saller group, společnosti, která pronajímá pozemky v zóně. „Tím nejbližším je otevření prodejny Gate, a to již ke konci letošního roku. Zákazníci ji najdou v bývalé prodejně New Yorkeru, která se v létě přesunula do větších prostor,” doplnila. Oděvní značka je teď v prostorách po Martes Sport.