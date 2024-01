Lesnímu inženýrovi a podnikateli, který je chomutovský rodák, bývá vyčítáno, že nabytý majetek nechal dvacet let chátrat. To však odmítá.

Později byla vila využívaná jako Pionýrský dům, takže mu mnozí dodnes neřeknou jinak než Pionýrák. Do roku 1989 patřil podniku Vodní stavby, později si ho však město vyžádalo jako svůj historický majetek. Podnik se tomu soudně bránil. Neúspěšně. Během dlouhotrvajícího sporu ale vila silně zchátrala. Město ji pak dalo v roce 2003 do dražby, načež ji vítěz přeprodal jejímu dnešnímu majiteli Petru Součkovi.

Třípatrová sídelní vila, kterou si nechal v roce 1910 postavit úspěšný židovský právník Richard Goldmann, přitom byla pozoruhodným architektonickým počinem, který se od ostatních staveb velmi lišil. Postavená byla v secesním slohu v tehdy lukrativní vilové čtvrti nedaleko centra. Po Goldmannově smrti historie rodině nepřála. Vilu zabrali nacisté a vdova s dcerami a vnučkami byly v rámci „konečného řešení židovské otázky“ převezeny do koncentračního tábora v Terezíně. Nepřežily. Další z potomků se čtyři roky po válce na vilu snažil uplatnit restituční nároky, ovšem neuspěl. Poúnorový režim takovou možnost zcela vyloučil.

„Smutné, že? Té už nic nepomůže,“ konstatuje žena, když prochází kolem Goldmannovy vily v Čelakovského ulici v Chomutově. Na chvíli se zastaví před vysokým plotem s visacím zámkem, který dělí chodník od pozemku s ruinou, a kroutí hlavou. „Co nestihli nacisti a komunisti, to jsme zvládli my,“ dodává.

„Když jsem dům získal, byl ve stejném stavu jako dnes. Vlastně v horším, protože nebyl zabezpečený. Chyběly dveře, okna a v podstatě všechno, co dnes. Jako první jsem osadil vrata, abych zabránil volnému přístupu lidí, vyvezl jsem také desítky tun odpadků ze zahrady, opravil plot,“ popisuje. Dveře v přízemí zazdil, přesto do pater šplhají nezvaní návštěvníci, kteří uvnitř přespávají a také rozebírají a kradou vše kovové.

Fakt, že se s domem dlouhodobě nic nedělo, dává Souček za vinu městu, soudním průtahům a úřadům. „Kvůli zcela nesmyslné privatizaci byla vila majetkově oddělena od zásadních pozemků, které ji obklopují a tvoří s ní jeden funkční celek. Tento problém trvá dodnes,“ uvádí.

Součkovi patří chátrající vila s přístupovou cestou a úzký pás pozemku za domem. Zahrada v přední části, kde je vchod, pozemky vedle domu a ve stráni za ním, patří jinému majiteli. Původně připadla třem potomkům rodiny Goldmannovy. S nimi současný majitel vily dlouhodobě jednal o prodeji. Nakonec však neuspěl. Území se před lety podařilo odkoupit lékaři a chomutovskému zastupiteli Marianu Bystrońovi, který souhlasil s podmínkou restituentů, že ho pořídí jako celek. Využívá ho coby zahradu za svým domem.

Petru Součkovi skutečnost, že nemůže nakládat s okolními pozemky, údajně brání v dalších plánech. „Každý pochopí, že jestliže existuje rodinná vila, která měla nějaký charakter, bez pozemku má jinou hodnotu a jiné možnosti využití,“ vysvětluje.

Přesto chce projekt nějakým způsobem rozhýbat, nebude se však jednat o záchranu původního rázu Goldmannovy vily. „Původně jsem se do tohoto domu zamiloval. Vysnil jsem si, že mu vrátím jeho podobu – nahoře měly být byty a dole měla mít moje žena, která je úspěšná lékařka, kliniku. Po všem, co se stalo, si nakonec vybudovala kliniku v centru Prahy a já se pomalu loučím s variantou, že by dům mohl fungovat zase jako vila," dodává.

Nově plánuje přestavbu na moderní bytový dům s menšími byty, který by byl na poloviční cestě mezi klasickým rodinným domem a velkou novostavbou. „Bude to standardní bytový viladům, jaké se dnes staví. Není to chráněná památka, takže dům mohu přizpůsobit dnešním požadavkům,“ doplňuje majitel s tím, že o stavební povolení chce žádat letos na jaře. Zároveň je ale otevřený dalším nápadům a pomoci veřejnosti jak dům opravit a využít. Posílat je mohou na e-mail goldmannovavila@seznam.cz.

Plány by byl údajně ochotný přehodnotit v případě, že by majitel zahrady prodal jakoukoliv část pozemků bezprostředně obklopujících vilu, a to za trojnásobek původní ceny.

To však podle Bystrońe není reálné, o zahradu stojí. „Získal jsem ji po velmi dlouhém a složitém vyjednávání. Považuji si jí a nechci se jí vzdávat,“ říká. Současně však nevidí problém v tom, aby se jeho pozemky využily při stavbě. „Nabídl jsem veškerou součinnost pro cokoli bude třeba – přijet s technikou, postavit lešení. Jsem otevřen jakékoli spolupráci, aby šel dům opravit,“ ujišťuje.

Goldmannova vila je zařazena v seznamu staveb, které pravidelně sleduje stavební úřad. V případě, že by zjistil závadu, například nezabezpečený vstup na pozemek, požadoval by po majiteli nápravu.

