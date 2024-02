/MAPA/ Řidiče z Chomutovska čeká na cestách obtížný rok. Hned několik uzavírek a omezení se letos bude týkat důležitých silnic, vyplývá to z plánů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Komplikace budou při cestách na Prahu, na Most, pokračuje oprava mostu Chmelda, chystá se ale také dlouhodobá uzavírka na trase do Žatce a Plzně. Má trvat zhruba rok a půl.

Potíže přinese hned několik oprav na velmi frekventované silnici I/13 z Chomutovska na Most. Pokračovat tam mají práce na renovaci téměř pětikilometrového úseku mezi Souší a jezerem Matylda. Hotovo má být letos v květnu. Během roku tam odstartuje také rekonstrukce mostu a kilometrového úseku u Komořan. Tam se má končit příští rok.

Na I/7 musí šoféři počítat s opravami ve směru z Chomutovska na Německo. Dokončuje se tam oprava mostu Chmelda. Práce tam mají skončit v průběhu letošního roku.

Na dálnici D7 se letos bude budovat také ve směru na Prahu. U Loun se pracuje na několika set metrech dálnice u křižovatky Louny východ. Doprava je tam obousměrně svedena na jednu polovinu dálnice, uzavřen je také sjezd na Louny. Úsek má začít plně sloužit šoférům od léta.

Na silnici I/7 u Března na Lounsku se má letos opravovat také 1,3 kilometru dlouhý úsek. „Omezení při cestách na Prahu jsou už několik let, už je to opravdu dlouhé. Různých uzavírek a omezení tam bylo už dost a dost. A další mají být letos. Snad už to brzy bude vše hotové a jízda do Prahy bude plynulejší, lepší,“ doufá Milan Tuček z Chomutova.

Kvůli přemostění u Žiželic na I/27 se na zhruba rok a půl uzavře hojně využívaná silnice z Chomutovska na Žatec a dále na Plzeň. U Žiželic se už na jaře naplno rozeběhne stavba 377 metrů dlouhého a až 40 metrů vysokého mostu, který překlene údolí Hutné. Obchvat má zrychlit jízdu po velmi vytížené cestě, ulevit má také lidem z Žiželic, v ostrých zatáčkách nad obcí jsou nehody velmi časté.

Jenže, kvůli stavbě čeká na šoféry uzavření frekventované silnice I/27 mezi dálniční křižovatkou nad Žiželicemi a Žatcem. A to zhruba na rok a půl. Pracovat se tam má už od jara 2024, hotovo má být v roce 2026.„To bude hrůza, až se to zavře. Jezdí tam spousta aut. To si ani neumím představit. A ještě na tak dlouho,“ obává se Stanislav Mareš.

Objízdné trasy kamionů povedou ve směrech na Louny a Chomutov, osobní auta mají jezdit přes Staňkovice, možností bude jezdit také přes Hrušovany. „Myslím, že ty objízdné silnice budou hodně přetížené. Nejsou nijak široké. Budeme se muset obrnit trpělivostí, problémů bude myslím dost a dost,“ přidal se také Lukáš Sokol. Celkem se u Žiželic bude pracovat na komunikaci v délce 3,7 kilometru.