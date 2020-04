Jak prospět podnikajícím, kteří jsou v městském nájmu a ocitli se na hranici přežití, přitom ale neohrozit městskou kasu? Města na Chomutovsku zvažují, co si mohou dovolit. Chomutovští radní už rozhodli o odkladu splatnosti nájemného, Klášterec nad Ohří podobné opatření projedná a stejně tak i Jirkov. Kadaň chce navíc jednat o jeho výrazném snížení.

„Do rady připravujeme návrh na snížení nájmů živnostníkům, které by platilo po dobu, kdy nemohou kvůli vládním nařízením plně podnikat,“ předeslal kadaňský starosta Jiří Kulhánek. „Uvažujeme, že bychom šli až na nulu, takže by jim k úhradě zůstaly jen energie. Nechceme je dřít z kůže, když nemají příjmy,“ doplnil. Konečné rozhodnutí teprve padne.

Chomutov zatím udělal první krok, aby živnostníkům ukázal, že na ně myslí. „Podnikatelé, kteří museli své provozovny z nařízení vlády uzavřít, si mohou splacení nájemného za březen a duben odložit o tři měsíce,“ uvedl primátor Chomutova Marek Hrabáč. „Je to momentálně nejrychlejší opatření, které můžeme udělat. Velmi pravděpodobně nebude konečné,“ ujistil navíc.

Podle náměstka primátora Davida Dindy není vyloučeno, že by se nájemné mohlo snížit. V první řadě si ale město počká na to, jak se ke kompenzacím postaví stát. „Pak bychom zjišťovali, zda je tu prostor pro nějaké finanční úlevy nebo jestli bude lepší vypsat dotační program, který by pomohl podnikání nastartovat,“ dodal.

O úlevách pro živnostníky v domech města budou jednat také jirkovští a klášterečtí radní. „Máme připravený materiál, který se týká odkladu splátek,“ přisvědčil klášterecký starosta Štefan Drozd. „Dostali jsme i první žádosti o snížení plateb, musíme ale počkat na vyhodnocení po skončení nouzového stavu. Hospodaříme s veřejnými prostředky, takže není jednoduché promíjet částky,“ upozornil.

Podle oslovených živnostníků ovšem samotný odklad příliš nevyřeší. „Na chvíli nám to pomůže, ale brzy nás to dožene, protože zaplatit budeme muset, přitom nevíme, jestli bude z čeho,“ reagovala provozní lázeňské Restaurace Peřeje Jana Krentíková. „Až to všechno skončí, netušíme, jestli lidé zase budou chodit. Nejspíš budou ležet na štrozoku,“ obává se.

Personál propouštět nechce, i když tržby spadly na 15 procent. Jídlo restaurace vydává z „hladového okénka“ a rozváží obědy. Využívá k tomu i zaměstnance z uzavřeného Stadionu Pub, který také provozuje. Už teď nemá na odvody sociálního pojištění. „Psali jsme správě 20. března, že nemáme z čeho odvádět, odepsali ale, že nám tedy běží penále. Byrokratická mašinérie je to, s čím teď bojujeme,“ rozčiluje ji. Podle ní by pomohlo, kdyby město odsouhlasilo snížení nájmu. V městských budovách je restaurace i hostinec.

Ekonomicky jsou semílané téměř všechny podniky, podle ředitelky okresní hospodářské komory ale situace nejhůře dopadá právě na drobné živnostníky. „Snad to přežijeme,“ doufá Pavel Koželuh z chomutovské bageterie. „Tržby nám padly na čtvrtinu, náklady ale běží dál. Zajímá nás, co bude, až ekonomika upadne do recese,“ netěší se.

O přežití půjde i společnosti Dovez sváču, kterou v Kadani rozjely dvě maminky. „Svačiny připravujeme ze 70 procent pro školy, takže stojíme od té doby, co se zavřely,“ uvedla Štěpánka Hanzlíčková. „Z fabrik od nás odebírají hlavně kancelářští, kteří teď mají home office,“ dodala.

Zásoby, které zbyly, živnostnice využily pro svačiny policistům a záchranářům. Když se to dozvěděli lidé, dali peníze, aby v tom Kadaňanky pokračovaly dál. „Nemáme z toho žádné peníze, ale den vždy začíná líp, když můžeme pomoct,“ poznamenala Hanzlíčková.

Ona ani kolegyně příliš nespoléhají na to, že se odbyt vrátí tam, kde byl. „Myslíme si, že lidé budou řešit existenční potíže a jeden z prvních nákladů, který můžou ořezat, budou naše svačiny,“ obává se.

Podle Českého statistického úřadu bylo ke konci uplynulého roku na Chomutovsku 7 932 živnostníků podnikajících podle živnostenského zákona a 479 podnikajících podle jiných zákonů.