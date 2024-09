Milan Petrilák byl navržený jako jediný kandidát na primátora. Následně pro něj hlasovalo 26 z 33 přítomných zastupitelů. Jaké jsou jeho vize pro město?

„Chtěl bych pokračovat v projektech, které byly započaty a jsou smysluplné. Úkol přede mnou bude velký. Je třeba napravit reputaci,“ uvedl primátor Chomutova Petrilák. Na otázku, jaké chce nastavit kontrolní mechanismy, aby nedocházelo k excesům jako dosud, reagoval tak, že má v úmyslu zajistit externí audity v několika organizacích. „Nebudou interní, protože naši občané musí vědět, že audity byly vybrány ve veřejné zakázce. Vyhraje je společnost nezávislá na našich organizacích a úřednících,“ zdůraznil.

Primátor Petrilák bude mít ve své gesci odbor ekonomie, rozvoje a investic, interního auditu, životního prostředí a pověřený byl řízením městské policie. Metodicky bude řídit Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, společnost Chomutovskou bytovou a Technické služby.

Prvnímu náměstku Märcovi zůstává jako dosud odbor sociálních věcí, vnějších vztahů, školství a metodické řízení Sociálních služeb Chomutov a Chomutovské knihovny.

Druhý náměstek primátora Pavel Tůma bude mít v kompetenci odbor majetku města, informačních technologií a dohlížet bude nad Zooparkem Chomutov, společností Kultura a sport a Teplem.

Podle primátora koalici nadále tvoří hnutí ANO a Nový sever, které mají 18 křesel z celkem 35. Vzhledem k tomu, že jedno z nich stále patří exprimátorovi Marku Hrabáčovi, který je vazebně stíhaný, nemá koalice potřebnou většinu hlasů pro prosazení svých záměrů.

Nové vedení zastupitelé v Chomutově volili v souvislosti s velkým zatýkáním na začátku srpna, kdy kriminalisté obvinili 14 osob a pět firem v případu ovlivňování zadávání veřejných zakázek. Mezi nimi byl i tehdejší primátora Marek Hrabáč. Podle obžaloby podezřelí zvýhodňovali konkrétní stavební firmu a měli vytvořit systém, v němž si poskytovali majetkové a jiné výhody. Stíháni jsou kvůli přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, krácení daně a poplatku, zneužití pravomoci úřední osoby a kvůli podplácení. Tato obvinění se však netýkají každé ze stíhaných osob.

Nejvyšší trest v délce až 12 let odnětí svobody hrozí exprimátorovi a bývalému krajskému radnímu pro dopravu Marku Hrabáčovi, který je aktuálně ve vazbě. V odpovědi na to ho hnutí ANO vzápětí vyškrtlo z kandidátky pro krajské volby a rada Ústeckého kraje ho zbavila pravomocí v oblasti dopravy. Nato byl chomutovskými zastupiteli jednomyslně odvolaný z funkce primátora, zastupitelem však zatím zůstává. Začátkem září mělo krajské zastupitelstvo hlasovat o odvolání Hrabáče z postu radního, on je však předešel. Skrze právního zástupce doručil z vazební věznice svoji rezignaci na členství v radě i mandát zastupitele.

Mezi další hlavní aktéry kauzy podle státního zástupce patří jirkovský podnikatel a majitel společnosti Rocknet Ladislav Šmucr a bývalý ředitel Správy a údržby silnic Libor Tačner.

Obviněný byl i chomutovský právník Tomáš Kindl, bývalá ředitelka Zooparku Chomutov Věra Fryčová a ředitel Městské policie Chomutov Tomáš Douda.