/FOTO, VIDEO/ Krajská zdravotní dokončuje významnou investiční akci v chomutovské nemocnici. Roste tam nový pavilon s urgentním příjmem, centrální operační sály, centrální sterilizace, JIP, ARO a technické a administrativní zázemí za 834 milionů korun.

Stavba emergency v chomutovské nemocnici jde do finále. | Video: Deník/Miroslava Šebestová

Novostavba je navržena jako samostatný objekt, je ale propojená s pavilonem C a nadzemním spojovacím koridorem s pavilonem D. „Na stavbě v Chomutově již byly dokončeny fasády i střecha,“ informovala Krajská zdravotní. „Zahájena byla rekonstrukce ve spojovacím krčku pavilonu C a probíhá montáž teracových podlah,“ doplnila společnost.

Pacienti musí počítat s tím, že je kvůli stavbě uzavřený hlavní vchod do budovy D, vstupovat ale mohou příjmovou ambulancí interny a pro nepohyblivé pacienty bývá od 7 do 18 hodin otevřený zadní vchod z parkoviště. Omezení původně mělo trvat do 23. ledna, nově ale společnost oznámila, že je platné do odvolání.

Zásadní investiční akce probíhají nejen v Chomutově, ale také v dalších nemocnicích Krajské zdravotní, a to v Ústí nad Labem a Děčíně. V závěru října se tam konal velký kontrolní den za účasti zástupců společnosti a představitelů Ústeckého kraje. Ten je jediným akcionářem společnosti a na investicích se významně podílí.

„S průběhem staveb jsme po tomto velkém kontrolním dnu víceméně spokojeni. I přes obtíže, které jsme v souvislosti se zajištěním těchto pro zdravotnictví v regionu strategických investičních akcí museli po převzetí od minulého vedení Ústeckého kraje řešit, stavby běží dobře,“ uvedl hejtman Jan Schiller (ANO). „Očekáváme, že v dohledné době je převezmeme a začneme vybavovat,“ doplnil.

Kromě toho, že jsou dokončovány stavby ve třech zmíněných nemocnicích, probíhá také modernizace gynekologicko-porodnického oddělení, porodnice a stanice šestinedělí v Teplicích.

„To, že nyní dokončujeme stavby a v jednom případě rozsáhlou rekonstrukci zdravotnického pracoviště, je důležité především pro další rozvoj krajských nemocnic i v dalších desetiletích,“ zdůraznil generální ředitel KZ Petr Malý. „Péče o naše pacienty dostane novou kvalitu a zaměstnanci získají pracovní prostředí odpovídající trendům 21. století,“ doplnil.

Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová