Poté, co byl v březnu pavilon slavnostně otevřen, probíhaly poslední přípravné práce. Ostrý provoz zahájil urgentní příjem v pondělí 22. dubna, nyní již tedy chodí pacienti do dveří nového pavilonu. „Na urgentní příjem se pacienti dostanou dvojím způsobem. Část je vyhrazena příjmu pacientů dovezených zdravotnickou záchrannou službou, opačná strana budovy je určena pacientům, kteří přijdou takzvaně po svých. Nová budova chomutovské nemocnice má dva vchody. Z Beethovenovy ulice do ní budou směřovat sanity a z Edisonovy ulice mají přicházet pacienti, kteří dorazili s akutními potížemi po vlastní ose," uvedla Petra Roubíčková, mluvčí Krajské zdravotní, do níž chomutovská nemocnice patří.

A proč nový urgentní příjem, který je v Chomutově zcela novým oddělením? „Základní filozofií urgentního příjmu je, že pacienti se dostanou v nemocnici na jedno místo, a to bez ohledu na závažnost pacientova stavu, odsud je zdravotnický personál posílá na příslušná oddělení, případně je na místě vyšetří a rovnou přivolá odborného lékaře. Centrální urgentní příjem zásadním způsobem zlepšuje příjem pacientů a rychlost poskytované péče," vysvětlila Roubíčková.