Pětadvacetiletý muž pochází i žije ve Vietnamu. Do České republiky a Chomutova ho zavedly povinnosti, které má vůči sponzorům soutěže krásy. Ve městě mu program připravili zástupci radnice a výbor pro národnostní menšiny.

„Pana Trinh Van Bao čekal slavnostní přípitek s panem primátorem a poté jsme s ním prošli historické prostory radnice a kostela sv. Kateřiny,“ přibližuje program zastupitelka města Chomutova Elvíra Hahnová (SPD). Právě památky udělali na muže, kterému cit pro estetiku není cizí, velký dojem. „Moc se mu líbily. Říkal, ve Vietnamu byla spousta památek zničena bombardováním,“ pokračuje Hahnová.

Program pro návštěvu skončil až ve večerních hodinách, kdy pro něho v místní restauraci Výbor pro národnostní menšiny zorganizoval setkání s místní vietnamskou komunitou. „Na pohoštění mu připravili tradiční závitky a přivítali ho v tradičních krojích a diskutovali spolu,“ přibližuje setkání předsedkyně chomutovského Výboru pro národnostní menšiny Renata Adamová (ANO). Trinh Van Baa podle Hahnové potěšilo z vyprávění „krajanů“ i to, že vietnamská komunita má v našem regionu silné kořeny, které sahají hluboko do let před rokem 1989. Celé setkání se podle organizátorů neslo v příjemné pozitivní atmosféře. ,„Je to velmi milý, empatický a slušný muž. Svým vystupováním mě opravdu přesvědčil, že si ten titul zaslouží,“ prozrazuje své pocity ze setkání Elvira Hahnová.

Trinh Van Bao je na návštěvě České republiky poprvé, kromě Chomutova navštívil i Náchod a Prahu. Zasedne v porotě finále české soutěže Muž roku. Ta se koná právě dnes , 23. srpna v Náchodě. O titul bojují i muži z našeho kraje, Václav Kršňák z Teplic, Lukáš Moučka z Krupky a Jan Tvrz ze Žatce.

Infobox:

Trịnh Văn Bảo

25 let, žije ve Vietnamu. Narodil se ve městě Haiphong, ale nyní žije v Ho Či Minově městě. Měří 185 centimetrů. V únoru 2019 zvítězil na Filipínách v mezinárodní mužské soutěži krásy Mr. International, kde porazil dalších 38 uchazečů o titul. Modeling je jeho hlavní profesí.