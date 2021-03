Po ženě chtěl nejprve peníze na cigarety. Když mu je odmítla dát, fyzicky ji napadl. Přitom ji měl několikrát udeřit do hlavy a vyhrožovat i zabitím. Žena mu nakonec ze strachu dala 500 korun a muž z bytu odešel.

"V důsledku svého jednání byl podezřelý zadržen a vyšetřovatel mu sdělil obvinění z trestného činu loupeže. Podal také podnět k jeho vzetí do vazby. Soud mu vyhověl a poslal tohoto recidivistu, který byl na podzim propuštěn z výkonu trestu, opět za mříže. Tam by mohl nakonec v případě odsouzení skončit až na deset let," informovala policejní mluvčí Miroslava Glogovská.