Měl chuť se jen tak projít po městě. Byla sobota 20. listopadu půl deváté večer, venku tma a klid. Petr zamířil na zastávku na sídlišti Březenecká, aby se svezl trolejbusem do centra Chomutova. Tam ho ale nečekaně napadl agresor obklopený skupinou dalších mužů.

„Když jsem přišel na zastávku, nikdo tam nebyl. Šel jsem kousek bokem, protože používám zahřívač tabáku a na zastávkách se nesmí kouřit,“ uvedl 32letý muž. „Po chvilce slyším kroky, otočím se a v tu ránu jsem dostal něčím do hlavy. Překvapilo mě, že jsem to ustál a nespadl, ustoupil jsem dozadu a viděl Roma kolem třiceti let s kovovou bejsbolkou, za ním dalších pět, šest dalších. Něco na mě řval,“ dodal.

Otřesený se dal na ústup, skupina ho naštěstí nepronásledovala. Ten den nevolal policii ani nevyhledal zdravotnickou pomoc. Ráno se ale vzbudil s bolestí hlavy, a tak pro jistotu zašel na pohotovost, aby vyloučil poranění lebky nebo mozku. Před lety totiž přežil autonehodu, po níž strávil několik týdnů v kómatu a dodnes má řadu trvalých následků. Je v invalidním důchodu.

Prohlídka chirurgem a následný rentgen hlavy pro něj dopadly dobře. Přesto se Chomutovan rozhodl událost ohlásit na policii. „Hlava už mě bolí méně, ale psychicky to se mnou otřáslo. Není normální, aby člověk přišel k člověku a jen tak ho bezdůvodně praštil. Nevím. To ho něco naštvalo, vzal bejsbolku a řekl si, první, koho uvidím, přetáhnu?“ položil řečnickou otázku. „Vyrostl jsem tady, ale myslím si, že tu narůstá kriminalita a lidé se cítí méně a méně bezpečně,“ dodal.

Aby na situaci upozornil, oslovil také Chomutovský deník. V úvodu článku je jmenovaný jako Petr, nejedná se ale o jeho pravé jméno. To si z obavy o své bezpečí nepřál uvést. Redakce ho však zná.

Policisté šetří desítky napadení

Chomutovská policie potvrdila, že prověřuje oznámení týkající se sobotního napadení. „Bližší okolnosti s ohledem na počátek prověřování sdělit nemůžeme,“ uvedla k tomu mluvčí Miroslava Glogovská.

Policie na Chomutovsku od ledna do konce října registrovala celkem 61 jednání kvalifikovaných jako trestný čin úmyslné ublížení na zdraví včetně těžkého ublížení. Ze statistiky ale nevyplývá, ke kolika napadení došlo na ulici.

„Ve stejném období bylo dále registrováno celkem šestnáct jednání kvalifikovaných jako trestný čin loupež a dále dvanáct kvalifikovaných jako trestný čin vydírání. Kromě uvedeného registrujeme od začátku roku také 222 přestupků proti občanskému soužití,“ doplnila policejní mluvčí. Jak podotkla, ne každý tento přestupek ale musí být spáchaný s užitím fyzického násilí, jedná se například o slovní napadení nebo různé schválnosti.

Soužití na chomutovských sídlištích i ve městě včetně konfliktů řeší lidé dlouhodoběji. Aktuálně proto nechává městská policie dopracovat mapu bezpečí prostřednictvím dotazníkového šetření.

Strážníků bude více

„Soudě podle toho, co děláme v rámci veřejného pořádku, si myslím, že se situace trochu zhoršuje. Ale to je jen můj osobní pocit, nemám k tomu relevantní závěry,“ uvedl ředitel Městské policie Chomutov Tomáš Douda. V rámci rozpočtu vedení města rozhodlo o navýšení financí pro strážníky, takže v příštím roce posílí o dalších deset na celkem 73. „Jsem rád, že nás bude víc, protože při personálních nedostatcích Policie ČR tu ve druhém sledu musíme být my,“ podotkl šéf strážníků.

S kriminalitou je provázaná zhoršená sociální situace. Vládní Agentura pro sociální začleňování pracuje s indexem sociálního vyloučení, kdy jeho škála nabývá hodnot od nuly do třiceti. Čím vyšší číslo, tím vyšší míra zatížení. Město Chomutov je hodnoceno indexem 21. Počítáno je v něm s osobami v exekuci, příjemci příspěvků na bydlení, na živobytí, dlouhodobě nezaměstnanými a s předčasnými odchody ze systému vzdělávání.