Řidiči mezinárodní dopravy sk. C V případě zájmu nás kontaktujte emailem na: kamiprokc@gmail.com, zašlete strukturovaný životopis. Požadované vzdělání: alespoň jedno z uvedených - základní vzdělání - nižší střední odborné - střední odborné s výučním listem - střední odborné bez vyučení a bez maturity - úplné střední všeobecné (gymnázium) - úplné střední odborné s vyučením i maturitou - úplné střední odborné s maturitou (bez vyučení) - vyšší odborné - bakalářské. Upřesňující informace: Česká rodinná firma se specializací na Velkou Británii hledá řidiče sk. C. Náplň práce: - jedná se o jízdy mezi ČR a GB. Požadujeme: - řidičský průkaz skupiny C, - kartu řidiče a psychotesty, - praxi a zkušenosti s řízením nákladních vozidel, nejlépe v mezinárodním provozu, - spolehlivost, vstřícné jednání, chuť pracovat, časová flexibilita, korektní jednání, zodpovědnost. Co vám můžeme nabídnout: - moderní vozový park značky Scania 18t s hydraulickým čelem, - stáří vozidel do 3 let, - náborový příspěvek 20 000,- vyplacen po skončení zkušební doby. Více informací na osobním pohovoru. Zaměstnanecké výhody: - tablet s navigací, - služ. mobil (neomezené volání + 60gb data), - navigace TomTom GO Expert., - školení, vzdělávání, - možný profesní růst, - 25 dní dovolené, - parkování v areálu firmy. 60 000 Kč

