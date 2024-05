„Výstava ve věži má zahrnovat moderní dějiny průmyslu a techniky. Měla by být zajímavá, atraktivní a měla by být edukativní, aby sem člověka přivedla a dala mu důvod vystoupat až nahoru,“ nastínil náměstek primátora Chomutova pro kulturu Milan Märc. To podle jeho slov současná náplň nedokáže.

Chomutovská věž má pro účely expozice představovat hornický žentour či krušnohorskou vánoční pyramidu, které spojuje otáčivý pohyb při výstupu po schodišti, a také cesta ze tmy za světlem. Toto propojení má odkazovat na hornickou minulost regionu. V Krušných horách, které jsou bohaté na různá nerostná bohatství, se totiž nepřetržitě těží osm set let.

Nová multimediální výstava by zdůraznila také hlavní historické osobnosti, které stojí za průmyslovými úspěchy. K nim patří chomutovský rodák, významný matematik, fyzik, inženýr, astronom a zakladatel předchůdce dnešního ČVUT František Josef Gerstner. Připomenout má Mannesmannovy válcovny trub či slévárnu zvonů Herold, což byly v Chomutově významné podniky, stejně jako chomutovskou pobočku světoznámých hodin Kienzle, vyhlášených vysokou spolehlivostí a vlastní slohovou a uměleckou úpravou.

Výstava by byla určená pro širokou veřejnost: místní obyvatele, české i zahraniční turisty, děti z mateřinek, školáky či studenty. „Pro turisty, směřující do našeho města, může být návštěva městské věže atraktivní a ve spojení s tímto konceptem výstavy nabídne zcela nový rozměr, díky kterému lze počítat s navýšením zájmu o její návštěvu,“ stojí v důvodové zprávě pro zastupitele.

Ti na posledním zastupitelstvu posvětili, že Chomutov zažádá o dotaci na projekt. Celkové náklady jsou odhadované na více než 41 miliónů korun. Na českou stranu připadá zhruba 12 miliónů korun, přičemž by dotace z evropských zdrojů pokryla až 80 procent.

Projekt má být následně rozprostřený do tří let. V příštím roce se chce město věnovat přípravě projektu, scénografii a zahájení některých stavebních prací. Ty však nezasáhnou do konstrukce věže, která je chráněnou památkou. Před vnitřní stěny se představí sádrokartonové přepážky pro novou elektroinstalaci. Nová výstava ve věži by měla být otevřená v roce 2027.

V následujících letech by se měly oživit také další prostory v centru Chomutova. „Můj sen a má vize je, abychom celé okolí náměstí zatraktivnili. Rád bych, abychom se v románsko-gotickém sklepení radnice věnovali řádu německých rytířů i husitskému vítězství, které však pro Chomutov paradoxně znamenalo porážku,“ poznamenal náměstek Märc. „Pracujeme na oživení kostela sv. Ignáce, kde se pracuje na oltářních obrazech, oživit bychom chtěli také katakomby, kde bychom se chtěli věnovat katolictví, období třicetileté války a jezuitům,“ dodal.

Součástí těchto změn má být i stěhování infocentra do prostor bývalého klenotnictví na náměstí 1. máje. Dojít by k němu mohlo už v příštím roce.

