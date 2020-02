Mamodiagnostické screeningové centrum v Chomutově má k dispozici od roku 2017 pro pacientky dva mamografy. Tomu nejstaršímu skončila životnost a bylo potřeba ho nahradit. Nový digitální mamografický přístroj Planmed Clarity od finského výrobce vyniká především svojí technickou stránku a nízkými dávkami záření, které tlumí rhodiové a stříbrné filtry.

Přístroj společně s nově pořízenou diagnosticko-mamografickou stanicí tak zajišťuje pacientkám šetrnou a přesnou diagnostiku. Krajská zdravotní na investici vydala téměř čtyři a půl milionu korun, většinu pokryla dotace.

Počet pacientek, které zamíří na vyšetření prsou do Chomutova, stále stoupá. „Naše mamodiagnostické screeningové centrum za rok 2019 registruje 14 157 preventivních mamografických vyšetření a 4 032 diagnostických mamografických vyšetření, takže celkový počet přesáhl hranici 18 tisíc,“ vypočítává primářka radiodiagnostického oddělení Dagmar Kollertová. Statistiku doplňuje 2 364 provedených ultrazvukových vyšetření.

Prevenci pomáhá osvěta

Mamografii otevřeli v Chomutově před čtrnácti lety. Za tu dobu vzrostl počet vyšetření na šestinásobek. Podle Kollertové za tím stojí větší osvěta o zákeřném druhu rakoviny. „Už se začíná zapojovat mladší generace, která se snáz dostává prostřednictvím internetu k informacím, více se o problematiku zajímá. Další aktivity přinášejí masivní propagaci, což ve výsledku znamená, že počet vyšetření významně narůstá,“ myslí si primářka.

O své zdraví dbají ale i ženy seniorské generace. Do Chomutova pravidelně dojíždí z Litvínova i šestasedmdesátiletá Ludmila Pešlová. „Vyšetření podstupuji preventivně skoro deset let,“ vypočítává Pešlová. „Je to jen pro moji jistotu, v rodině jsme na nemoc netrpěli, ale ráda bych tu ještě pár let ve zdraví pobyla,“ vysvětluje svojí motivaci seniorka.

Česká republika patří mezi země Evropské unie, kde úmrtnost na rakovinu prsu stále klesá, a to především díky včasnému odhalení nádorů. Podle dat ministerstva zdravotnictví chodí na mamograf šedesát procent českých žen starších 45 let. „Za 15 let došlo ke snížení úmrtnosti na rakovinu prsu o třicet procent,“ potvrzuje předsedkyně Asociace mamodiagnostiků České republiky Miroslava Skovajsová.

Rakovina prsu se týká i mužů

Ročně v České republice onemocní rakovinou prsu přibližně sedm tisíc žen. Statistiku nemocných doplňují i necelé dvě desítky mužských pacientů. Nejčastěji se týká mužů od 55 do 70 let. Příčiny onemocnění nejsou lékařské vědě dosud známé.