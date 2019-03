Kočičí útulek v Chomutově jen tak nevznikne. Město ale pomůže, aby vznikla jakási mezistanice pro toulavé kočky, které jsou po kastraci, takže nebudou muset s pooperačními bolestmi na ulici. Skupině dobrovolníků poskytne prostory v domě vedle sportovní haly na Březenecké a zřejmě přidá i peníze na nutné vybavení.

„Vnímáme, že se veřejnost zajímá o problematiku kočičího útulku, jehož zřízení se zatím neprosadilo. Udělali jsme ale určitý mezikrok,“ uvedl náměstek chomutovského primátora David Dinda. „Schválili jsme, aby mohla dobrovolnická skupina používat prostory v ulici 17. listopadu a zřídila tam rekonvalescenční místnost po kastraci a pro bezprizorní kočky,“ tlumočil rozhodnutí rady.

V místnosti bude vždy nejvýše pět koček, které budou po operaci, a dodržovaná bude maximální hygiena. Pooperační azyl si tulačky užijí jen v řádu několika dní, než se jim zahojí rány, poté je opět vypustí na ulici.

Do skupiny dobrovolníků, kteří zažádali o prostory pro kočičí pacienty, patří tři členové městské policie, jež se mimo jiné věnují i odchytu toulavých koček a problematiku dobře znají. Rekonvalescenční místnost chtějí otevřít nejpozději v květnu, kdy by měli mít vyřízena všechna povolení, do té doby také založí spolek a místnost vybaví. V tom by mohl pomoci příspěvek od města.

Peníze na vybavení

„Zažádali jsme o dva ve výši 20 a 50 tisíc korun, za které bychom rádi pořídili speciální vybavení: karanténní klece, odchytový materiál, jako jsou sklopce, sítě, dále speciální boxy na léky a krmivo,“ nastínila milovnice koček a strážnice Kateřina Krellerová. „Peníze půjdou také na veterinární péči, protože nemůžeme počítat s tím, že kočky budou úplně zdravotně v pořádku a veterinární ošetření je drahá záležitost,“ dodala s tím, že nutnou finanční spoluúčast jsou dobrovolníci ochotní vydat ze svých kapes.

Podle náměstka už komise s uvolněním příspěvku souhlasila, schválení je ale na radních. Podle Krellerové by Chomutov potřeboval kočičí útulek, kde by kočky mohly zůstávat delší dobu, než by se jich někdo ujal. „Je ale ohromně potěšující, že město projevilo zájem o tento mezistupeň. Vážíme si toho, že zareagovali a vnímáme tu pomoc,“ ocenila.

Opuštěné kočky na každém kroku

Ze své práce zná spoustu příběhů bezprizorních koček. „Nedávno jsme například převzali kočku, kterou dal někdo do tašky a k ní přiložil lístek, že na kočky není a ať se o ni někdo postará. Nějací dobří lidé ji našli mezi Přísečnickou ulicí a kolejištěm a zavolali městskou policii,“ uvedla pro představu.

Podle ní je dost lidí, kteří si opuštěné a třeba zraněné kočky všimnou. „Trápí je jejich osud. Končí to pro ně ale ve chvíli, kdy ji předají. Třeba nám. Jenže cesta té kočky pokračuje a je dost strastiplná, než se někde zastaví,“ ví z praxe.

Cestou k tomu, aby bylo toulavých nešťastnic méně, je právě kastrace a také ohleduplné zacházení po ní. Dalším cílem dobrovolníků, kteří budou provozovat „kočičí stanici“, je umísťování koček do dobrých rukou.