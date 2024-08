Miroslava Šebestová dnes 17:50

Do magického světa fantasy malířství nechává nahlédnout výstava výtvarníka Milana Tótha a jeho žáků v chomutovské Galerii Lurago. Výstavní prostory vyplňuje na 150 obrazů, které diváky přenášejí do světa naplněného neuvěřitelnými bytostmi, kouzel a dobrodružství a dovolují tak uniknout do míst, kde je vše možné.