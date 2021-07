Není běžné, aby jeden šéf vedl dvě největší společnosti, které se ve městě starají o většinu zábavy. V Chomutově to tak ale poslední tři roky bylo, když radní ustanovili jednatelku společnosti Kultura a sport Věru Fryčovou také prozatímní ředitelkou zooparku. Změnit se to má v příštích měsících. Město vypsalo výběrové řízení na nového šéfa Kultury a sportu, jmenovaný by mohl být na podzim.

„Od začátku jsme říkali, že jeden šéf nemůže sedět dlouhodobě na dvou židlích,“ řekl k tomu náměstek primátora David Dinda (Nový sever). Původně bylo prioritou města najít nového šéfa pro zoopark, ke kterému patří také areál Kamencového jezera. To se podle náměstka ukázalo jako hůře proveditelné. „Zkoušeli jsme to ještě za předchozí ředitelky Ivety Rabasové a nenašel se, proto jsme přistoupili k tomu, že se primárně pokusíme najít člověka pro druhou organizaci,“ vysvětlil. „Pokud by se nikdo takový nenašel, bavili bychom se, co dál, a možná bychom hledali naopak někoho do zooparku,“ doplnil.

Věra Fryčová vede kulturně – sportovní společnost města 18 let. Společnost se zaobírá nejen zajišťováním kulturní náplně, spravuje také zimní stadion, Aquasvět a další nemovitosti ve sportovním areálu na Zadních Vinohradech, dále divadlo a další majetek. Dočasným vedením zooparku byla Fryčová pověřená v závěru roku 2017. Nahradila tehdy předchůdkyni, kterou rada odvolala pro pochybení. Město potřebovalo manažera schopného rychle se zorientovat ve specifickém prostředí městské organizace a připravit ji pro předání řediteli, který vzejde z výběrového řízení, a Věra Fryčová tyto představy splňovala. Původně měla setrvat čtvrt roku, nakonec neplánovaně zůstala tři roky. „Zoopark nebyl při převzetí v dobré účetní a personální kondici, takže dočasné řízení trvalo déle, než jsme původně mysleli,“ odůvodnil náměstek Dinda. Hloubkový audit, který prověřil účetnictví za předešlá léta, odhalil závažné chyby. Ty bylo potřeba narovnat. „V posledním roce byla za prodloužením covidová doba, která přinesla spoustu nových věcí při řízení obou společností,“ doplnil.

Největší opoziční hnutí Pro Chomutov plánovanou změnu v kultuře kvituje, zároveň si ale klade otázku, co z ní plyne. „Dělá to na mě dojem, že pokud se najde nový jednatel, paní Fryčová plynule přejde do pozice ředitele zooparku, přestože tuto pozici nikdy nevyhrála ve výběrovém řízení,“ namítl předseda zastupitelského klubu Marian Bystroň.

Toto rozhodnutí bude na radních, kteří mohou prozatímně jmenovanou ředitelku ve funkci potvrdit, nebo schválit vyhlášení výběrového řízení. Účastnit se ho může také Věra Fryčová, která se netají tím, že má o pozici zájem. „Nebylo to pro mě jednoduché, ale když jsem se měla rozhodnout, jestli pokračovat v Kultuře a sportu, nebo v zooparku, zvítězil zoopark,“ uvedla. „Za poslední tři roky se nám podařilo napravit ekonomiku, posílit tým, zavést nové postupy, což nebylo vůbec jednoduché. Podíleli jsme se také ve spolupráci s architekty na studii koncepce rozvoje pro dalších deset let. V Kultuře a sportu je systém nastavený efektivně a její hospodaření je kontrolními orgány hodnoceno po celou dobu bez jakýchkoliv připomínek. V zooparku mám naopak stále rozdělanou práci, od které bych nerada odcházela,“ doplnila.

Výběrové řízení na jednatele společnosti Kultura a sport Chomutov je v běhu, kolo osobních pohovorů s uchazeči by mohlo být vedené začátkem září a za ideálních podmínek může být nový šéf jmenovaný na podzim. Do té doby současná jednatelka zůstává.