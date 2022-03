„V roce 2003 byly vyřazeny ze systému civilní obrany obyvatelstva,“ upozornil primátor Chomutova Marek Hrabáč (ANO). „Dnes to jsou v některých případech zanedbané otvory do země, které nemají potřebnou infrastrukturu. Chybí například vzduchotechnika,“ doplnil.

Město prověřovalo, za jakých okolností by bylo možné kryty uvést do původního stavu. „Oprava jednoho by ale stála 17 až 25 milionů korun a přesto se do jednoho krytu vejde jen 80 až 100 lidí v rámci padesáti tisícového města,“ upozornil primátor. Problematikou se vedení nadále zabývá.

Kryty v České republice se v minulých desetiletích rušily rozhodnutím Hasičského záchranného sboru. Bylo to často kvůli vysoké nákladovosti na údržbu. „Aktuální situace nepředstavuje hrozbu takového rozsahu, že by bylo potřeba stálé tlakově odolné úkryty narychlo obnovovat,“ uvedla mluvčí generálního ředitelství HZS Pavla Jakoubková. Vyzvala také k zachování klidu a rozvahy. „V tuto chvíli není zřejmé, že by měla situace na Ukrajině eskalovat směrem k reálnému ohrožení České republiky jadernou hrozbou,“ doplnila.