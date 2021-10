Když projížděl v závěru září sídlištěm Kamenná, nezvládl řízení, najel na obrubníky, přejel přes okrasné keře a s autem dopadl na cestu u Sociálního centra Kamínek. Jeho jízda definitivně skončila v betonové větrací šachtě, do které se zapíchl předek vozu. Nehoda se obešla bez zranění, škody ale přesáhly 40 tisíc korun. Jak policisté následně zjistili, Chomutovan byl opilý, dechová zkouška ukázala hodnoty přes dvě promile, a navíc nemá řidičské oprávnění. V případě uznání viny mu hrozí půl roku až tři roky za mřížemi nebo pokuta.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.