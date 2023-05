Lepší občerstvení, nové sporty, více parkovacích míst nebo nové sociální zázemí. Koupaliště na Chomutovsku jsou na sezonu nachystaná, lákají na relax, pohodu, ale také několik novinek. Kamencové jezero, koupaliště v Jirkově i Aquapark v Klášterci nad Ohří již mají otevřeno. V Kadani mají do 18. května provoz se zastřešením, pak areál upraví a letní koupání zahájí 1. června. Až na jedno koupaliště v regionu nezdražovala.

Koupaliště. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Michal Fanta

Jediným koupalištěm, které letos v regionu zdraží, bude to v Kadani. Dospělí a děti nad 120 centimetrů tam zaplatí o 20 korun za den více než v loňském roce. I přes zdražení ale zůstane cena srovnatelná s areály v okolí. „Máme zvýšené náklady. S cenou se dlouho nehýbalo, přitom všechny náklady šly nahoru. Jako jediní v okolí také máme ohřívané bazény. To něco stojí, voda je ale u nás příjemná ke koupání i při horším počasí. Vstupné bylo poměrně nízké a myslím, že i po zdražení zůstává cena příznivá,“ zdůvodnil navýšení ceny vedoucí kadaňského koupaliště Josef Kočí.

Ceny denní vstupenky pro dospělého a děti nad 120 centimetrů se letos v Kadani zvýšila z 60 na 80 korun. Děti do 120 centimetrů výšky mají vstup zdarma, stejně jako držitelé průkazek ZTP. Senioři nad 65 let platí za den 35 korun. Koupaliště také nabízí vstup na kondiční ranní a večerní plavání, hodina přijde na 25 korun. K dispozici je zvýhodněné rodinné vstupné. Pro dva dospělé a dvě děti na den přijde například na 210 korun.

V Kadani přichystali na sezonu několik novinek. „Máme nové hřiště na pétanque, vylepšené bude občerstvení,“ pokračuje Kočí. Chystají tam také dočasné „tetování“ hennou pro děti.

Koupaliště v Kadani má nyní zimní provoz, ten skončí 18. května. Poté bude sejmuto z bazénu zastřešení, areál bude upraven a letní provoz odstartuje 1. června. „Mám koupaliště v Kadani rád, je to tam příjemné. Pěkný areál. Už se těším, až bude takový ten tropický den a půjdeme tam,“ těší se Jan Lapák z Kadaně.

Podobně se lidé těší na oteplení také v Chomutově. Tradičně tam vyrážejí do areálu Kamencového jezera. To letos i přes zvýšení nákladů nezdražuje. Důvodem je také to, že na návštěvníky čekají v úvodu sezony některá drobná omezení. Dospělí tam za den zaplatí 50 korun, děti od 3 do 15 let 40 korun, stejně jako handicapovaní. Děti do 3 let mají vstup zdarma. Po 17 hodině se platí 40 korun.

Sezonu na Kamencovém jezeře zahájili už 1. května. Areál se tradičně zaplňuje ale až v teplejších dnech. „Chodíme pravidelně. Často na celý den. Opalujeme se, koupeme, zahrajeme minigolf, zábava je vždycky. Už se těším i letos,“ věří v brzké oteplení například Lenka Plevová.

V průběhu května se v areálu a v blízkém okolí pracuje ještě u vstupu z Přemyslovy ulice. Tam stavební firma ještě dokončuje rekonstrukci vstupu. Naopak vstup na písčitou pláž ve směru od Otvic i vrátnice v ulici Tomáše ze Štítného jsou návštěvníkům otevřené od prvního dne.

Kompletně přebudovaný hlavní vstup, stejně jako zcela nový vstup od parkoviště u Aquasvěta, budou otevřeny během června. „Pro Kamencové jezero i turismus v Chomutově jsou to zásadní investice. Možná drobně ovlivní úvod letošní sezony, ale všechny budoucí zásadně změní. A to v dobrém,“ uvedl náměstek chomutovského primátora David Dinda. Vrchol léta, tedy prázdniny, už by tak měl být bez omezení.

Lokalita u Přemyslovy ulice se postupně mění v zelenou zónu, která ponese název Kamencové náměstí. Novinkou bude také rozšíření stávajícího parkoviště a jeho ozelenění. Také se návštěvníci mohou těšit na novou fontánu. Další novinkou je vstup pro pěší od aquaparku. Tam budou moci lidé využít také jeho velké parkoviště. Celá investice vyšla na zhruba 100 milionů korun, velkou část pokryjí dotace.

Na koupališti v Jirkově, v rekreačním areálu Červený Hrádek, mají už také otevřeno. Už jen čekají na teplejší dny. Ani tam nezdražovali. Za den se tam platí 70 korun, děti do 6 let vstoupí za 10 korun, děti nad 6 let, senioři a držitelé průkazek ZTP pak za 50 korun.

Lidé na jirkovském koupališti mohou využívat nové sociální zařízení, které bylo dokončeno v průběhu loňské sezony.

I v Aquaparku v Klášterci nad Ohří již mají otevřeno. Vstupenka tam přijde na 100 korun.