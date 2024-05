Tradici neporušilo Kamencové jezero, jehož areál bývá každoročně otevřený od začátku května. V provozu je autokemp, i když je zatím využívaný jen zčásti hlavně o víkendech. Lidé také chodí do restaurace Dřevák, kde mají na čepu Pilsner Urquell, speciál z Břevnovského pivovaru a v nabídce jídel minutky i hotovky. K jezeru, které má kompletně obnovené dva ze tří vstupů i městskou pláž, ale lidé přicházejí také jen tak, aby zkrátka pobyli v příjemném prostředí.

„Sedí na mole nebo na lavičce a dívají se na hladinu,“ poznamenal správce areálu Jan Klučerovský. „Máme tu například komunitu kabinkářů, kteří se tu scházejí, aby si popovídali,“ dodal. Pro návštěvníky Kamencového jezera je dobrou zprávou, že vstupné zůstává mimořádně příznivé. Zastavilo se na 50 korunách pro dospělého, což je ve srovnání s ostatními koupališti naprosto bezkonkurenční cena. Děti do tří let mají vstup zdarma a do 15 let za 40 korun.