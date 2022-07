Letní prázdniny budou v Chomutově obohacené o komentované prohlídky, díky kterým se účastníci dozvědí více o městě a jeho historii. Navštíví například Hvězdářskou věž nebo nejstarší stavbu města. Poutavým výkladem je bude doprovázet městský architekt Jaroslav Pachner či historici muzea.

Budova chomutovské radnice. Ilustrační foto. | Foto: Město Chomutov

Prohlídky se budou konat každou sobotu a neděli po celý červenec a srpen. Zahájené mají být pokaždé ve 14 hodin v centru města. Každá z nich potrvá kolem půl druhé hodiny a zájemci si je musí předem rezervovat v infocentru. Čas na to mají vždy do pátku do 16 hodin. Dospělí zaplatí po sto korunách, děti a senioři polovic.