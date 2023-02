“Do knihovny chodím dobře třicet let. Je krásná, ten prostor má svého genia loci, díky kterému je živé i atrium s kavárnou, takže si neumím představit, že to skončí,” namítla Lenka Králová. “Roky jsme si přáli, aby se konečně něco udělalo s lázněmi. Teď se věci hýbou, ale zase je to o tom, že nějaká unikátní budova zůstane prázdná,” myslí si.

Další komentáře se objevují na sociálních sítích, kde doprovázejí aktualitu ohledně vítězného architektonického návrhu na přeměnu plavecké haly v knihovnu 21. století. “Knihovnu máme hezkou a do jezuitského areálu zkrátka patří. Za mě to jsou vyhozené peníze za stěhování a přípravu nových prostor,” reagoval například Jakub Rozhon.

Podle ředitele Chomutovské knihovny Bedřicha Fryče je areál bývalého jezuitského gymnázia jedním z nejhezčích míst ve městě. „Bohužel ale nenaplňuje veškeré požadavky, které jsou na moderní knihovny kladené. Máme být informačním a komunitním centrem, my ale máme problém s internetem. Vše je tu zastaralé,“ nastínil.

Areál potřebuje rekonstrukci

Kvůli silným stěnám tam například není možné natáhnout wi-fi síť. Prostory také budou muset projít zásadní rekonstrukcí rozvodů vody, odpadů, elektřiny a plynu.

„Areál je ve velice špatném technickém stavu, což není na první pohled vidět,“ potvrdil náměstek primátora Milan Märc (Nový sever). Žádá si rekonstrukci, což však nepůjde za provozu. Následovat by však mohla poté, co by se knihovna přestěhovala do znovuoživené budovy bývalých lázní v parku.

Co však bude s uprázdněnými prostorami? Možností je více. „Podle mého názoru by mělo smysl rozšířit do těchto prostor muzeum, kterému chybí místo pro expozice a depozitář,“ nastínil Märc. Oblastní muzeum Chomutov se totiž o areál dělí s knihovnou.

„Někteří kolegové také připomínají, že tam bývala škola, a tak by se dalo navázat na její tradici například přestěhováním základní umělecké školy. Dlouhodobě se hovoří o potřebě oživit náměstí, což se nám nedaří, zkušenosti z jiných měst jsou ale takové, že do centra patří dům pro seniory. I to je tedy alternativa,“ načrtl různé směry úvah náměstek. Všechny varianty jsou ale zatím jen pracovní. O žádné není rozhodnuto.

Město v uplynulých dnech představilo vítěznou architektonickou studii mezinárodního studia Boele, která řeší přerod opuštěné plavecké haly v parku v novou knihovnu s komunitním centrem skandinávského střihu. Ta by mohla ožít už v roce 2025.

„Podle mého názoru je to projekt, který si Chomutov a obecně severní Čechy zaslouží. Mohl by přispět k jejich kultivaci,“ míní náměstek Märc. „Nejpůjde v něm jen o půjčování papírových knih, bude to také kulturní a komunitní centrum, kde se otevřou možnosti pro setkávání různých skupin od mateřských škol po seniory. Vzniknout má i velký sál pro kulturní akce, který nám v centru Chomutova chybí,“ doplnil.