Znalec budovu ocenil na zhruba 43 milionů korun. „Jsme ochotni snížit celkovou prodejní cenu na 40 milionů korun, kdy první splátka by byla 25 milionů, zbývající částka ve splátkách po dobu pěti let,“ vyjádřili se zástupci společnosti. Ta patří Danielu Borovičkovi a firmě World Invest Václava Kordulíka. „Spodní část objektu by si společnost ponechala v užívání po dobu 30 let,“ uvedli zástupci společnosti dále s tím, že jsou pro ně tyto podmínky klíčové, nebrání se ale další diskuzi.

K možnému odkupu se vyjádřily městské organizace. Podle Sociálních služeb Chomutov by budovu mohl využívat Klub seniorů. Klienti se totiž scházejí v jídelně domu pečovatelskou službou Merkur v sousedící výškové budově zatím jen omezeně. To by se mohlo díky Admirálu změnit. Ve velkém sále by bylo možné pořádat oslavy, v dalších prostorách může vzniknout klubovna, herna a posilovna. Přestěhovaly by se tam také kanceláře a šatny zaměstnanců, čímž by se uvolnily dvě garsonky v Merkuru.

Koupi se nebrání ani Chomutovská bytová a odbor rozvoje a investic. Ten výkup doporučuje, aby si město zachovalo kontrolu nad jeho využitím vzhledem k tomu, že Admirál sousedí s Merkurem a je zasazený do obytné čtvrti. Město má také v budově vzduchotechniku, výměníkovou stanici, strojovnu navíc má klub a Merkur společný přívod vody a elektrické energie.

Chomutovští radní tak doporučují zastupitelům, aby výkup budovy schválili.

Se záměrem nesouhlasí opoziční hnutí PRO Chomutov. „Nedává to žádný smysl,“ míní předseda klubu Marián Bystroń. „Utratíme 40 milionů korun, další desítky milionů budou muset jít do rekonstrukce. Jiné budovy město v nedávné době prodalo, ale tady chce kupovat,“ namítl.

Připomněl také koupi domu bývalé okresní vojenské správy v Chelčického ulici a její přestavbu, která se městu vícenásobně prodraží, protože má vyjít na 120 milionů korun. „Objekt město koupilo s tím, že oprava bude stát 25 milionů korun,“ zdůraznil Bystroň.

Noční klub Admirál byl vybudovaný v objektu ze 70. let nedlouho před začátkem nového milénia. Byla v něm restaurace, disco club a v suterénu bowling centrum. Před dvěma lety majitelé zařídili celkovou přestavbu vnitřních prostor a vybudovali pivnici se samostatným vchodem z ulice.

Zdroj: Chomutovský deník/ Miroslava Šebestová