Na chvíli má chomutovský Klokánek vše, co potřebuje. Nejen oblečení, hračky, povlečení, nádobí a mixéry, ale má také nově vymalované byty a sklad s oblečením je vyzbrojený dlouhou řadou regálů od podlahy až po strop. Dárce na přelomu roku zalarmovala výzva na sociálních sítích, díky které přispěli nejen dary, ale i vlastní prací.

„Jsme za to opravdu vděční. Dostali jsme věci, které dělají radost dětem, ale i to, bez čeho bychom nebyli schopni zajišťovat provoz tak, jak bychom rádi,“ uvedla vedoucí Karin Sobotková. „Darovali nám věci od ručníků přes cíchy a potraviny po spoustu oblečení a bot. Bylo to na výzvu paní Andrey Kindermannové, která spravuje stránky PRO Chomutováky. Sice nejsem žádný příznivec Facebooku, ale díky jeho síle se nám ozvala spousta sponzorů,“ překvapila ji nevšední odezva.

Díky tomu se našli i řemeslníci, kteří zdarma vymalovali dva ze čtyř bytů Klokánku včetně přilehlých chodeb, a další přišli s nabídkou, že vyrobí dřevěné regály do skladu s oblečením. „Ozval se mi jednatel chomutovské společnosti Axis Union. Provedla jsem ho skladem, kde jsme měli věci ze sbírek v rozpadajících se skříních, a pak mezi svátky přišel se dvěma pomocníky a během dne tam nasázeli regály,“ potěšilo Karin Sobotkovou. „Byl to pro mě ten nejlepší dárek k Vánocům. Chodím tam a třídím věci. Teď je máme přehledně,“ dodala.

Od začátku týdne v Klokánku pracují také malíři z chomutovské společnosti Strix. Ta původně děti obdarovala koloběžkami.

„Při hovoru s paní ředitelkou jsme ale narazili na to, že by potřebovali také vymalovat. Pro nás není problém dát byty do pořádku a stavební práce zatím nemáme rozjeté, tak jsme se do toho pustili,“ přiblížil výrobní ředitel Jiří Sochor.

Finanční potíže přetrvávají

Díky dárcům má zařízení na čas vystaráno. Jak ale vedoucí připustila, provozní problémy přetrvávají. „Dostáváme státní příspěvek na každé dítě, který kryje 70 až 80 procent nákladů, čili zbytek musíme shánět sponzorsky. Měli by nám přispívat rodiče, to je ale sci-fi,“ poznamenala Sobotková.

Chomutovský Klokánek pojme až 16 dětí, v těchto dnech jich tam pobývá třináct, šest přišlo začátkem ledna. „Jsou tři nejčastější důvody, pro které děti končí u nás. Společným jmenovatelem je bída v rodině: málo financí, špatné návyky rodičů, jako je alkohol a závislost na drogách, a špatné pracovní návyky,“ vyjmenovala. „Nezřídka se stává, že děti nebyly nikdy u zubaře a přicházejí s tak špatnými zuby, že téměř nemůžou kousat,“ doplnila.

Kromě nárazové pomoci od nových dárců má Klokánek své věrné. Jsou to rodiny z Chomutovska, dále školy, které pořádají sbírky drogerie a potravin, naposledy to byla Základní škola Březenecká a Střední zdravotnická škola, a řada firem. I tak v Klokánku stále něco „hoří“. Dosluhují například lednice, na pokraji životnosti jsou také pračky, které jedou naplno každý den. Fondu ohrožených dětí by tak nejlépe pomohla změna zákona, která by financování změnila k lepšímu.

Zatím mohou dárci přispívat na transparentní účet 2001674559/2010.