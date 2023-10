/FOTO, VIDEO/ Hodně problémové místo, kde došlo k řadě vážných karambolů a vyhaslo tam i několik životů. Křižovatka na silnici I/13 u Vernéřova byla dlouhá léta postrachem. To se teď má změnit, vyrostl tam kruhový objezd, který má podle odborníků dopravu na frekventovaném křížení mezi Chomutovem, Kláštercem a Kadaní zklidnit.

Nový kruhový objezd na silnici I/13 na křížení mezi Chomutovem, Kláštercem a Kadaní. | Video: Deník/Hynek Dlouhý

Kruhový objezd na I/13 u Vernéřova začal vznikat letos v červenci. Aktuáně je téměř hotovo, dodělávají se již jen závěrečné drobné práce. Šoféři již po nové křižovatce krouží.

„Okružní křižovatka je jednopruhová o vnějším průměru 46 metrů. Středový ostrov má výšku 1,5 metru a je tvořen zeminou, která bude oseta travním semenem,” popsala už během stavby vznikající kruhový objezd mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Dana Zikešová.

Kompletní dokončení je v plánu v říjnu v příštích dnech, proměna přišla na 8,7 milionu korun, objezd stavěla společnost Strabag.

Karambolů a nebezpečných situací bylo na křižovatce u Vernéřova za poslední roky dost a dost. Hromadná nehoda s vážnými zraněními se tam například odehrála letos v březnu, v únoru 2021 tam zemřeli dva lidé. Další životy vyhasly v minulých letech. Vážně zraněných bylo na křižovatce I/13 s II/568 už také dost. A právě to by měl plánovaný kruhový objezd změnit.

Bezpečnost byla hlavním důvodem přestavby z úrovňové klasické křižovatky na kruhový objezd. „Přestavbou bude zajištěna větší bezpečnost a plynulost silničního provozu,” uvedla Zikešová.

Některý šoférům se plán nelíbil. Podle nich se doprava na hlavním tahu výrazně zpomalí, myslí si, že ve špičkách se tam bude čekat, bojí se kolon. Také říkají, že na silnici první třídy mimo město kruhový objezd nepatří, někteří řidiči tam prý dál budou riskovat. Naopak další část řidičů je pro. Jsou rádi, že se nebezpečná křižovatka změnila a zklidní, ubyde podle nich nehod.

Souhlasí také odborníci, vznik kruhového objezdu vítají. „Za mě je určitě dobře, že se tam bude kruhový objezd. Bude to prospěšné. Ucpává se to tam, kde je více objezdů za sebou. To tam nebude. Myslím, že to tam nebude tak hrozné, jak si někteří myslí,“ uvedl před startem proměny Jan Pechout, jenž se desítky let zabývá bezpečností silničního provozu.

„Hodně špatně se tam najíždělo od Kadaně, řidiči tam jezdí po hlavní hodně rychle. Navíc tam trochu klamal horizont. Opravdu hodně nebezpečné to tam je. Teď se zrovnoprávní ramena, provoz se sice trochu zpomalí, ale bude mnohem bezpečnější. Asi by bylo lepší mimoúrovňové řešení, ale to je o jiných penězích, a také by to nebylo tak rychle. Vítám to. Je podle mě dobře, že tam kruhový objezd bude. Opravdu to tam potřebovalo zklidnit,“ dodal před časem Jan Pechout.

Také Ředitelství silnic a dálnic, které přestavbu financovalo, trvá na tom, že se situace v lokalitě zklidní, podle tamních odborníků se místo ucpávat nebude. Řada řidičů tam jezdila hodně rychle, překračovala vysoko rychlost, vznikaly nehody, změna má podle ŘSD přispět k mnohem vyšší bezpečnosti. Plynulost provozu se prý nezhorší. „Díky technickému řešení okružní křižovatky, která bude mít vnější průměr 46 metrů, dojde pouze k mírnému zpomalení provozu. Na okružní křižovatku s těmito technickými parametry se plynule a bezpečně připojí všichni řidiči jedoucí po silnici I/13 a silnici II/568 spojující Kadaň a průmyslovou zónu ve Vernéřově,” dodala mluvčí ŘSD Dana Zikešová.

Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová